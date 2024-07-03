اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يوليو 2024 09:47 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

لماذا تم اختيار شريف فاروق وزيرا للتموين؟

الأربعاء، 03 يوليو 2024 09:35 ص
لماذا تم اختيار شريف فاروق وزيرا للتموين؟ الدكتور شريف فاروق
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جاء اختيار الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد لمنصب وزير التموين والتجارة الداخلية، عقب نجاحه في تطوير منظومة هيئة البريد واستحداث العديد من الخدمات على مدار الفترة الماضية، حيث بلغ إجمالى عدد المكاتب المطورة نحو 3840 مكتب بريد، كما تم زيادة عدد منافذ البريد لتصل إلى 4527 مكتب بريد لتقديم جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة وخدمات مصر الرقمية للمواطنين.

نجح شريف فاروق في الإدارة وإطلاق برامج تدريبية على لغة الإشارة، وكيفية التعامل مع ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة من الصُم والبُكم، بالتعاون مع جامعة عين شمس، ووحدة تكافؤ الفرص التابع لديوان عام محافظة الإسماعيلية، وجامعة قناة السويس بالإسماعيلية حيث تستهدف هذه البرامج العاملين بمكاتب البريد، وخاصة موظفى خدمة العملاء والإداريين بالمكاتب، وذلك بهدف تقديم كافة الخدمات الحكومية والمالية والبريدية لذوى الهمم بالشكل اللائق،  وذلك فى إطار الاستراتيجية الشاملة التى ينفذها البريد المصرى والتى تشمل تطوير وتنمية مهارات العاملين بالبريد المصرى 

تطوير منظومة هيئة البريد ومن قبل ذلك تطوير قطاعات بنك ناصر الاجتماعى خلال تولى شريف فاروق منصب النائب الأول لبنك ناصر الاجتماعى في عام 2017 حتى تولية منصب رئيس الهيئة القومية للبريد ثم ترشيحة لمنصب وزير التموين والتجارة الداخلية

 







وزير التموين

شريف فاروق وزير التموين

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

التغيير الوزارى 2024

الحكومة الجديدة

أسماء الحكومة الجديدة

مصطفى مدبولى

موعد التغيير الوزراى

أسماء المرشحين لتولي الوزارات في التغيير

كواليس التغيير الوزاري المرتقب

أسماء التشكيل الوزاري الجديد

تغيير وزاري خلال ساعات

موعد التشكيل الوزاري الجديد

موعد حلف اليمين

أسماء التغيير الوزاري الجديد 2024

التغيير الوزاري الجديد اليوم

تغيير وزاري في مصر خلال ساعات

حركة المحافظين

من هم الوزراء الراحلون

الوزراء الجدد

المحافظين الجدد

حركة المحافظين 2024

حكومة مدبولي الجديدة

الحكومة

الحكومة المصرية

الحكومة المصرية الجديدة

الحكومة تستقيل

تشكيل الحكومة الجديدة في مصر

اسماء الوزراء الحاليين

اسماء وزراء مصر الحاليين

رئيس وزراء مصر الجديد

التعديل الوزارى الجديد في مصر

مراسم حلف اليمين للحكومة المصرية الجديدة

مراسم حلف اليمين

مقر رئاسة الجمهورية

حكومة مدبولي

حكومة جديدة

حلف اليمين للحكومة الجديدة




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة