اليوم السابع
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الأربعاء، 03 يوليو 2024 02:49 م
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ضبط مخدرات بقيمة 2.5 مليون جنيه فى حملات أمنية

الأربعاء، 03 يوليو 2024 02:05 م
ضبط مخدرات بقيمة 2.5 مليون جنيه فى حملات أمنية مخدرات - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت الأجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة) وذلك  إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (الإسكندرية – مطروح) قيام إثنين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية متخذين من دائرة قسمى شرطة (ثان العامرية – العلمين) مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى ( 2,550 مليون جنيه).







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