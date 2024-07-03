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شهيدان و7 مصابين جراء استهداف مبانى سكنية فى حى الدرج شمال قطاع غزة

الأربعاء، 03 يوليو 2024 06:22 م
شهيدان و7 مصابين جراء استهداف مبانى سكنية فى حى الدرج شمال قطاع غزة غزة
كتب إبراهيم حسان

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قال الدفاع المدني في غزة: شهيدان و7 مصابين جراء استهداف مبان سكنية في حي الدرج شمالي القطاع، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.


ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 







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