سلاح الطيران الأمريكى يستأنف رحلات طائرات "أوسبرى" فى اليابان

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قال مسؤول بوزارة الدفاع اليابانية إن سلاح الطيران الأمريكي استأنف الثلاثاء رحلات طائراته من طراز /أوسبري/ في اليابان بعد تعليقها في أعقاب حادث تحطم مميت وقع قبالة جزيرة بجنوب غرب اليابان في نوفمبر من العام الماضي.

وأكدت وزارة الدفاع اليابانية استئناف سلاح الطيران الأمريكي لرحلات طائرات "أوسبري" اليوم بالقرب من قاعدة يوكوتا الجوية في الضواحي الغربية لطوكيو، بينما لم يتم تأكيد عدد الطائرات التي عادت إلى العمل، بحسب وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/.

وكان تحطم طائرة أوسبري في البحر بالقرب من جزيرة ياكوشيما في مقاطعة كاجوشيما اليابانية أثناء التدريب هو الأكثر دموية التي شهدتها طائرات أوسبري منذ ظهورها القتالي الأول في عام 2007.

ولم يقدم الجيش الأمريكي تفاصيل حول سبب الحادث، مما ترك السكان المحليين قلقين بشأن سلامة طائرات أوسبري.

كما أوقفت قوات الدفاع الذاتي اليابانية طائراتها من طراز "أوسبري" بعد وقت قصير من وقوع الحادث، لكنها استأنفت رحلاتها في مارس الماضي في معسكر كيسارازو بمقاطعة تشيبا بالقرب من طوكيو.