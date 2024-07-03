سعر السكر على بطاقات التموين خلال شهر يوليو 2024.. التفاصيل

كتب مدحت وهبة

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع الغذائية على بطاقات التموين ضمن مقررات شهر يوليو 2024 ، حيث يتم صرف السلع لأصحاب البطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن وطرح السكر المدعم بسعر 12.6 جنيه للكيلو وتصرف البطاقة الواحدة حتى 6 كيلو لمن يبلغ عدد أفرادها 6 أفراد، بالإضافة إلى صرف سكر حر إضافي بسعر 27 جنيها للكيلو، بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل، و2 كيلو سكر إضافي للبطاقة التي تتضمن 4 أفراد فأكثر، كما يتم توفير العديد من السلع الأساسية الأخرى.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت ارتفاع نسب صرف سلع شهر يوليو لأصحاب البطاقات البالغ عددهم 62 مليون مستفيد إلى 20٪ في اليوم الأول، مؤكدة انتظام عمليات الصرف في 40 ألف منفذ علي مستوى الجمهورية، حيث يتم توفير 31 صنفاً بقيمة تصل لنحو 4 مليارات جنيه شهرياً.