روبوت زراعى.. ابتكار جديد لطلاب قسم ميكا تروينكس لتطوير القطاع الزراعى

محمد صبحى

فى إطار مبادرة "هنسوقلك" لتسويق مشاريع التخرج والابتكارات العلمية للطلاب، التي أطلقتها أسرة "طلاب من أجل مصر" المركزية بجامعة حلوان، طلاب قسم ميكا تروينكس يبتكرون روبوت زراعي مبنى على إنترنت الأشياء.

وتقام المبادرة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية. كما يشرف على المبادرة الدكتور محمد حلمي، رائد الأسرة، والدكتورة بسنت سيد، نائب رائد الأسرة، وياسر الجبالي، مسؤول الأسرة.

وجاءت الفكرة الرئيسية فى تصميم روبوت زراعي متعدد الوظائف يعمل بشكل أوتوماتيكي ويمكن التحكم به بالهاتف عن طريق التطبيق، مما يساعد على زيادة الكفاءة والإنتاجية وتقليل مساحة الخطأ البشري وبالتالي تطوير القطاع الزراعي.

ويتمتع الروبوت بعدة ميكانزمات تمكنه من القيام بوظائف متعددة حيث يقوم بحرث الأرض الزراعية و تجهيز الخطوط الزراعية و الميكانزم يتيح تعديل المسافة بين أذرع الحرث والتخطيط وبالتالي المسافة البينية بين الخطوط الزراعية مما يعطي ميزة مهمة وهي إمكانية زرع مختلف المحاصيل.

كما يتميز بوجود نظام تبذير يمكن التحكم فيه بسهولة لتعديل المسافة بين البذور وبعضها بشكل اوتوماتيكي و أيضا فتحة نزول البذور يمكن تغيير قطرها مما يمكننا من زراعة عدة أنواع من المحاصيل الاستراتيجية.

كما يتميز التصميم بإضافة نظام تشغيل الروبوت (ROS)وبالتالي ميزة تخطيط المسار والملاحة حيث يقوم الروبوت بإنشاء خريطة للأرض التي يعمل بها و تحديد مكانه فيها و السير بشكل سلس في الأرض.



ثم يقوم الروبوت بردم الخطوط التي قام بحفرها فوق البذور و يمكن ربطه بنظام الري الذكي الموجود في الأرض لإعطاء إشارة له لري الأرض فور انتهاء العملية الزراعية.

كذلك يمتلك الروبوت نظام رش للمبيدات الحشرية والأسمدة مما يجعله ذو فائدة طوال العام، كما يقوم الروبوت بمتابعة درجة الحرارة و الرطوبة و رطوبة التربة وإرسال القراءات إلي تطبيق الهاتف، ويمكن تحديد مكانه عن طريق ال GPS.

جدير بالذكر أن كل نظام يمكن أن يعمل بشكل منفرد أو بالتزامن مع باقي الأزمنة، كل ذلك يؤهل المشروع ليصبح طفرة في المجال الزراعي.

وشارك فى المشروع كل من يوسف حسام، عبدالرحمن هشام ، يوسف أحمد، محمود محمد ، محمود رجب، محمد مهدي، تحت إشراف الدكتور عرفة سليمان صبح، الدكتورة رويدا مليجي.