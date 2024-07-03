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أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس وزراء هولندا يغادر منصبه على دراجة هوائية

الأربعاء، 03 يوليو 2024 11:00 ص
رئيس وزراء هولندا يغادر منصبه على دراجة هوائية رئيس وزراء هولندا
وكالات الأنباء

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نشر رئيس الوزراء الهولندى الجديد ديك شوف، مقطع فيديو لتسلمه السلطة من سلفه مارك روته الذى أصبح الأمين العام الجديد لحلف شمال الأطلسى "الناتو".

وظهر روته في الفيديو وهو يصطحب "شوف" خلال جولة في مقر الحكومة ثم يصافحه أمام الصحفيين ثم ركب دراجة ليغادر المكان.

وقال شوف: بعد وصولي إلى بيننهوف، تم التوقيع على بروتوكول نقل السلطة وتسلمت مطرقة مجلس الوزراء من سلفي مارك روته وبذلك تنتقل القيادة السياسية رسميا.

وقد أثار هذا الفيديو تفاعلا عبر منصة "إكس"، وكتب سفير هولندا لدى بريطانيا وأيرلندا الشمالية كاريل فان أوستروم، عبر منصة "إكس": "هذه هي هولندا.. رئيس وزرائنا منذ 14 عاما يترك منصبه على دراجة".







هولندا

رئيس وزراء هولندا

اليوم السابع بلس




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