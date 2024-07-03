رئيس الوزراء العراقى: لن نسمح لأى تهديد يمسّ أمن بلادنا

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شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الأربعاء على عدم السماح لأي تهديد يمسّ أمن بلاده، وقال إن استدامة الاستقرار تعني المزيد من التنمية والبناء، واستقطاب الشركات العالمية، بعد أن أصبح العراق بيئة آمنة لرؤوس الأموال والمستثمرين.



وأضاف السوداني - خلال احتفالية تخرج الدورة 112 لضباط الكلية العسكرية الأولى، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" - "أنّه بفضل قدرات وشجاعة القوات الأمنية تفاوِض الحكومة العراقية اليوم وبقوة، دول التحالف الدولي لإنهاء وجودها العسكري، وتحويل مهمتها إلى علاقات ثنائية".



وأشار إلى أن إقرار (استراتيجية إصلاح القطاع الأمني 2024-2032)، التي تهدف إلى تحقيق إصلاحات شاملة للمنظومة الأمنية، مبنية على أسس علمية لمواكبة التطورات المتسارعة في العالم، لافتاً إلى تسليح القوات الأمنية العراقية بأحدث الأسلحة، حيث صدرت العديد من التوجيهات من خلال اللجنة العليا للتسليح.