رئيس الشيوخ مهنئا الحكومة الجديدة: نتطلع لوضع برنامج يحقق آمال وطموحات الشعب

كتبت نور علي - نورا فخرى

تقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، في ختام دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، بالتهنئة للدكتور مصطفى مدبولي على تجديد ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي في شخصه الكريم لاستكمال جهوده المخلصة متمنيًا له وللحكومة الجديدة أن تضع برنامجًا يحقق آمال وطموحات الشعب المصري وأهداف الدولة المصرية، ويرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأكد "عبد الرازق" التعاون الدائم والمستمر بين المجلس والحكومة السابقة، وعلى رأسها الدكتور مصطفى مدبولي؛ رئيس مجلس الوزراء، والوزراء الذين حرصوا على المشاركة الفعالة سواء في اللجان النوعية أو الجلسات العامة للمجلس.

وخص "عبد الرازق" بالشكر المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية السابق، الذي اضطلع بدور كبير في تيسير سبل التنسيق والتعاون بين المجلس والحكومة، فلهم جميعا جزيل الشكر والتقدير.

وتقدم "عبد الرازق" بالشكر للحكومة السابقة جميعاً على ما قدموه من جهود دؤوبة بذلوها في مرحلة حساسة مر بها الوطن، فأثمرت عن الإنجازات التي شهدناها جميعاً كانوا فيها خير عون لفخامة السيد رئيس الجمهورية في تنفيذ سياسته التنموية.