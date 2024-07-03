داغستان.. حظر إرتداء النقاب مؤقتا لأسباب أمنية بسبب الهجمات الأخيرة

موسكو (أ ش أ)

حظرت داغستان، وهى جمهورية فى القوقاز الروسى ذات أغلبية مسلمة، ارتداء النقاب مؤقتا لأسباب أمنية، وذلك بعد وقوع هجمات إرهابية فى البلاد .

وتقع داغستان جنوبى روسيا وتتاخم جمهورية الشيشان الروسية.

وأعلن مفتي داغستان وهو أعلى هيئة دينية إسلامية، في رسالة فيديو على قناته بموقع تيلجرام - حسبما أوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية اليوم الأربعاء، أن إرتداء النقاب "محظور مؤقتا حتى القضاء على التهديدات القائمة".

وبرر المفتي هذا الحظر في هذه الجمهورية التي يبلغ عدد سكانها نحو ثلاثة ملايين نسمة، بـ"تهديد أمن السكان"، على حد تعبير الوزارة الداغستانية المسئولة عن شئون القوميات والدين.

يذكر أنه في 23 يونيو الماضي، استهدف مهاجمون في وقت واحد كنيستين أرثوذكسيتين ومعبدين يهوديين، بالإضافة إلى نقطة تفتيش للشرطة في داغستان، في ملابسات لا تزال غير واضحة. وأسفرت هذه الهجمات، التي لم تعلن أي جهة مسئوليتها عنها، عن مقتل 22 شخصا معظمهم من رجال الشرطة. ولم يتم الكشف سوى عن القليل جدا من التفاصيل حول هويات المهاجمين ودوافعهم في داغستان وقتل العديد منهم بحسب السلطات.

