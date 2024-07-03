حكومة «3 يوليو» فى مهمة وطنية.. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، حكومة «3 يوليو» فى مهمة وطنية.. الحكومة تؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس.. 30 وزيرا لـ31 وزارة فى التشكيل الجديد.. استحداث وزارة الاستثمار.. دمج «التخطيط» مع «التعاون الدولى».. وضم «الهجرة» إلى «الخارجية».

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ـ حكومة «3 يوليو» فى مهمة وطنية.. الحكومة تؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس.. 30 وزيرا لـ31 وزارة فى التشكيل الجديد.. استحداث وزارة الاستثمار.. دمج «التخطيط» مع «التعاون الدولى».. وضم «الهجرة» إلى «الخارجية»



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