اليوم السابع
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الأربعاء، 03 يوليو 2024 05:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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جامعة الجلالة الأهلية تهنئ اثنين من مؤسسيها لاختيارهما فى الحكومة الجديدة

الأربعاء، 03 يوليو 2024 04:34 م
جامعة الجلالة الأهلية تهنئ اثنين من مؤسسيها لاختيارهما فى الحكومة الجديدة الدكتور عادل العدوي رئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة
محمد صبحى

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تقدم الدكتور عادل العدوي، رئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة، وأعضاء المجلس، والدكتور محمد الشناوي، رئيس الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب، بخالص التهاني إلي الدكتور محمد أيمن عاشور، بتجديد الثقة كوزير للتعليم العالي والبحث العلمي، حيث تولى هذا المنصب منذ أغسطس 2022 حتى الآن.

 

كما تتقدم جامعة الجلالة الأهلية، بخالص التهنئة إلي كل من اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر، عضو مجلس أمناء جامعة الجلالة، لصدور القرار الجمهوري بترقيته إلى رتبة الفريق أول، وتعيينه وزيراً للدفاع، والدكتور أحمد فؤاد هنو، نائب رئيس جامعة الجلالة لشئون الطلاب، لتعيينه كوزيراً للثقافة في تشكيل الحكومة الجديد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، متمنيين لسيادتهم النجاح والتوفيق، حفظ الله مصر وشعبها وقيادتها وجيشها.

 







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