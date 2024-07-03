تنسيق الجامعات 2024.. برنامج music art بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان

كتب محمد صبحى

كشفت جامعة حلوان، عن تفاصيل برنامج فن الموسيقى music art بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان للخريج درجة البكالوريوس فى أحد التخصصات الفريدة التالية، شُعبة التأليف والتوزيع والقيادة Composition, Arranging and Conducting، شُعبة الأداء performance (وتشمل العزف على الآلات المختلفة عالمية وعربية، الغناء الكلاسيكي والعربى، الجيتار الكلاسيكي والساكس فون والدرامز)، شُعبة التربية الموسيقى Music Education ، شُعبة موسيقى الجاز Jazz، شُعبة الهندسة الصوتية Sound Engineering، شعبة الموسيقى المعاصرة Contemporary Music.

ويمكن للخريج العمل مهندس صوت أو مشغل لأجهزة التسجيلات الحديثة وهي المهنة التي لا تدرس إلا في الجامعات الأوروبية والأمريكية، ويكون الخريج قادر على العمل كمؤلف موسيقي أو عازف متميز أو مدرس ذات كفاءة عالية، كما يتيح هذا البرنامج للخريج العمل كمدرب للفرق الموسيقية وقائدا للأوركسترا، ويتميز الخريج بدراسة تخصص من التخصصات الفريدة التي تجمع ما بين الأداء العملي رفيع المستوى والتدريس، هذا ويتيح هذا البرنامج فرص التدريبات العملية والعروض الموسيقية من عزف وغناء وتأليف وقيادة أثناء فترة الدراسة ومشروع التخرج.

ويهدف هذا البرنامج إلى: رفع كفاءة الأداء المؤسسي لتحسين الوضع التنافسي للكلية، بجانب تدعيم علاقات الشراكة مع الهيئات المعنية بالموسيقى والتربية الموسيقية، محلياً وإقليمياً ودولياً لخدمة قضايا الموسيقى والتربية الموسيقية، وبالإضافة إلى تقديم خريج قادر على المزج بين الأداء العملي المتميز المطلوب في سوق العمل ومواكبة المستجدات الحديثة والتطور التكنولوجي وبين الفهم النظري المؤهل للتدريس.