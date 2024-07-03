بوتين يبدأ زيارة رسمية إلى أستانة لحضور قمة منظمة شنغهاى للتعاون

أستانة (أ ش أ)

بدأ الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، زيارة رسمية إلى أستانة عاصمة كازاخستان، التى تستضيف قمة منظمة شنغهاى للتعاون هذا الأسبوع.

وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية، أنه بالإضافة إلى الاجتماع العام المقرر عقده، غدا الخميس، يعقد الرئيس الروسي سلسلة من الاجتماعات الثنائية المقررة اليوم الأربعاء، حيث سيحضر محادثات مع سبعة رؤساء دول على الأقل في أستانة.

بدوره.. قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، إنه من المقرر أن يعقد بوتين سلسلة من الاجتماعات الثنائية على هامش قمة منظمة شنغهاي.

وأضاف أوشاكوف، أن موسكو تعتبر القمة في أستانة "فرصة لتنظيم اتصالات ثنائية مع الزعماء الذين سيحضرونها". وأشار إلى أن هذا هو السبب في أن برنامج بوتين يتضمن مجموعة من الاتصالات الثنائية المهمة للغاية.

ومن المقرر أن يجري بوتين محادثات مع رؤساء أذربيجان إلهام علييف وكازاخستان قاسم جومارت توكاييف ومنغوليا أوخناجين خوريلسوخ وتركيا رجب طيب أردوغان والصين شي جين بينج، فضلاً عن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

وتعقد قمة منظمة شنغهاي للتعاون، غدا، في قصر الاستقلال في أستانة، حيث ومن المتوقع أن يحضر الأمين العام لمنظمة شانغهاي للتعاون تشانج مينج القمة.

كما تمت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وقادة العديد من المنظمات الدولية.

وتأسست منظمة شنغهاي للتعاون، في 15 يونيو 2001، في شنغهاي، وفي البداية ضمت المنظمة روسيا وكازاخستان وقرغيزستان والصين وطاجيكستان وأوزبكستان، وفي عام 2017 انضمت إليها الهند وباكستان، وتقدمت طهران بطلب للانضمام في عام 2008، وأصبحت عضوا كامل العضوية في المنظمة في يوليو 2023، ومن المتوقع أن تنضم بيلاروسيا إلى المجموعة قريبا.