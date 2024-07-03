بلينكن: أمام أرمينيا وأذربيجان فرصة فريدة للتوصل إلى اتفاقية سلام

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن،الثلاثاء، إن هناك فرصة فريدة من نوعها أمام كل من أرمينيا وأذربيجان للتوصل إلى اتفاقية سلام.

ونقل المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأمريكية - في بيان له - قول بلينكن الذي أشار فيه إلى أن "هناك فرصة فريدة من نوعها لإبرام اتفاقية سلام بين أرمينيا وأذربيجان، والتي من شأنها أن تنهي سنوات من الصراع. كما اعتقد أنها ستخلق فرص عظيمة أمام المشاركة الاقتصادية وزيادة النمو الاقتصادي في المنطقة، وربط دول العالم من الشرق والغرب، والشمال والجنوب"، مُشيرًا إلى أن أذربيجان تلعب دورًا مهمًا في هذا الملف.

وأكد أن الولايات المتحدة تسعى جاهدة إلى تحقيق ذلك من خلال انتهاج المسار الدبلوماسي، في محاولة منها لمساعدة كلا البلدين للاقتراب من إبرام اتفاقية سلام، لافتًا إلى أن واشنطن قامت بهذا العمل من خلال التعاون والتنسيق الوثيق مع الاتحاد الأوروبي، مُعربًا عن ثقته في قدرة باكو ويريفان على إرساء السلام في المنطقة.

واختتم بلينكن حديثه قائلًا: "لقد تحدثت عن ذلك منذ أسبوع مع الرئيس الأذري إلهام علييف، واعتقد أنه أمر من الممكن تحقيقه ويتماشى كليًا مع مصالح الشعبين الأرميني والأذري والمنطقة بأكملها".