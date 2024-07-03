اليوم السابع
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المركز الإعلامى للكنيسة ينشر إنفوجراف عن القديس حبيب جرجس

الأربعاء، 03 يوليو 2024 11:11 ص
المركز الإعلامى للكنيسة ينشر إنفوجراف عن القديس حبيب جرجس القديس حبيب جرجس
كتب: محمد الأحمدى

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نشرت الصفحة الرسمية للمركز الإعلامى للكنيسة إنفوجراف عن القديس حبيب جرجس مؤسس مدارس الأحد، حيث ذكر أنه كان خادم يتميز بالوعظ ومعلوماته الكثيرة وتأثيره في السامعين.

وأوضح الإنفوجراف أنه كان معلم رائد وشامل في الكنيسة في زمنه فعلم في الكلية الإكليريكية والكنائس والجمعيات، ومن خلال الكتب التي ألفها في الروحيات والعقيدة والتاريخ والإصلاح الكنسى، وأنشأ مدارس الأحد عام 1918، بهدف خلق جيل يعيش بالسلوك المسيحى ومحب للكتاب المقدس والحياة الكنسية.

وذكر المركز أنه يعتبر المؤسس الحقيقى للإكليريكية في العصر الحاضر، اشترى أرضها وأسس مبانيها في 1893 والتحق بها وبعدها علم فيها وتعين ناظر لها عام 1918.

القديس حبيب جرجس
القديس حبيب جرجس
 
 
كان خادما رائعا
كان خادما رائعا

 

أنشا مدارس الأحد
أنشا مدارس الأحد

 







الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

حبيب جرجس

مدارس الاحد



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