الكنز اللى فتح فى الغيطان.. 47 ألف فدان إجمالى مساحة محصول القطن بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب

يحتل محصول القطن المركز الثانى بعد الأرز، عند مزارعى محافظة الشرقية، لكونه محصول استراتيجى هام، وخاصة بعد تطوير الحكومة لمنظومة المحالج وأصبح الفلاح يحصل على كامل الربح من بيع المحصول وتم القضاء على دور الوسيط والسمامسرة، وزادت المساحة المنزرعة بزمام المحافظة 4 آلاف أفدنة عن العام الماضى وذلك لزيادة سعر قنطار القطن العام الماضى.

وقال المهندس حسين طلعت، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، لـ"اليوم السابع"، إنه تم زراعة 47 ألف فدان بمحصول الذهب الأبيض بزمام محافظة الشرقية، وذلك من إجمالى المستهدف زراعته لمحصول لموسم 2024، 55 ألف فدان موزعة ما بين ائتمان وإصلاح ومراقبات، وأن المحصول حاليا فى مرحلة النمو الثمرى.

وعن أنواع البذور المزروعة بالشرقية: أن الصنف المزروع منذ عدة سنوات بالشرقية هو جيزة 94، الذى يتميز بالنمو الثمرى عن الخضرى وغزارة ثماره وملائمته للظروف الجوية ومقاومته للأمراض بالإضافة إلى نضجه مبكرا عن الأصناف الأخرى، هذا علاوة على تحقيقه إنتاجية مرتفعة تتراوح ما بين 9 إلى 14 قنطارا، وسوف يتم زراعة صنف جيزة 97 هذا العام بخمسة مراكز فقط هذا العام كنوع من التجربة.

فيما تابع المهندس أحمد العساس مدير عام المكافحة بمديرية الزراعة بالشرقية، أن القطن حاليا فى مرحلة التزهير وخاصة صنف جيزة 97 من نوعية الأقطان طويلة التيلة والمنزرع للمرة الاولى فى مساحة 8146 فدانا بمراكز "بلبيس ومنيا القمح ومشتول السوق، الزقازيق والقنايات" منوها أنه يتميز بمجموعه الثمرى اكثف من صنف 94، ولوزته أثقل وعوده أقوى يعطى إنتاجية كثيفة.

وتابع "العساس" أن إجمالى المساحة المنزرعة لصنف جيزة 97 من نوعية الأقطان طويلة التيلة، بلغت 8146 فدانا موزعة على 3500 فدان بمركز ديرب نجم، و1640 فدانا بمركز بلبيس و1446 بمركز الزقازيق و1400 فدان بمركز منيا القمح و160 فدانا بالقنايات، كنوع من التجربة وذلك بعد زراعته فى محافظة المنوفية وتميزه بانتاجيته العالية، ويشترط لزراعته تربة خاصة وجو صالح حيث يتطلب كل نوع من أنواع القطن ظروفًا خاصة مثل الجو والتربة كثيرًا مالا تصلح للأنواع الأخرى، وفى حال نجاحه زراعته فى تلك المراكز سوف يتم زراعته العام القادم بزمام المحافظة، ويشترط لزراعته تربة خاصة وجو صالح حيث يتطلب كل نوع من أنواع القطن ظروفًا خاصة مثل الجو والتربة كثيرًا مالا تصلح للأنواع الأخرى، وفى حال نجاحه زراعته فى تلك المراكز سوف يتم زراعته العام القادم بزمام المحافظة.

وأضاف مدير عام المكافحة بمديرية الزراعة بالشرقية، أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بتحديد بداية فتح المزاد هذا العام بسعر 12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة، على غرار العام الماضى كان بداية فتح المزاد 6000 جنيه، وهذا يضمن للمزارع الشرقاوى هامش ربح عالى هذا العام من محصول القطن، منوها أن هذا القرار يأتى فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة المصرية، وكذلك من باب حرص الدولة على تشجيعها ودعمها للفلاح المصرى فى ظل ما يمر به العالم من ظروف دقيقة، والعمل على تعزيز منظومة الزراعة التعاقدية.

يذكر أن قطاع الشمال يتصدر القرى والمراكز المنزرعة بالقطن، وعلى رأسها القرى التابعة لمراكز ومدن صان الحجر وكفر صقر وأولاد صقر قصاصين الأزهار، ومنشأة أبوعمر والحسينية، منوهًا بأن هناك مساحات تزرع فى قطاع قليلة مقارنةً بالموجودة بقطاع الشمال، وأن زيادة المساحات المنزرعة بالمحصول فى قطاع الشمال تعود لسببين، أولهما أن قطاع الشمال يمتاز بوجود نهايات الترع، فضلًا عن أن المزارعين هناك متمرسون فى زراعة القطن، متابعا أن بدء موسم زراعة القطن بمحافظة الشرقية، يتبعه إنتشار والحام لجهاز الإرشاد والمكافحة ومديرى الجمعيات الزراعية للمرور على المزارع وتوصيه باستخدام المبيد المقاوم للحشائش الموصى به، بعد الزراعة وقبل إجراء رى الزراعة للقضاء على الحشائش سواء عريضة أو متوسطة، ويحرص المهندسين الزراعيين بالمديرية، على التواجد مع المزارع لتنظيم عدد البذور فى الجورة ومسافة الزراعة فى كل جورة حتى لا تحدث كثافة عالية تضر بالتفريغ.