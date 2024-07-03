اليوم السابع
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العاملون بوزارة النقل يقدمون التهنئة للفريق كامل الوزير فرحا بتجديد الثقة

الأربعاء، 03 يوليو 2024 04:01 م
العاملون بوزارة النقل يقدمون التهنئة للفريق كامل الوزير فرحا بتجديد الثقة الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزيرا لوزارتي الصناعة والنقل
كتب سيد الخلفاوى

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قدم العاملون بوزارة النقل وجميع قطاعاتها، التهنئة للفريق كامل الوزير، على تجديد الثقة، بالإضافة إلى توليه منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزيرا لوزارتي الصناعة والنقل، متمنين له التوفيق في مهامه.

وتولى الفريق كامل عبد الهادي فرج الوزير، منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزيرا لوزارتي الصناعة والنقل، في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، حيث حقق "الوزير" العديد من الإنجازات الضخمة سواء في منظومة مترو الأنفاق أو السكك الحديدية أو الموانئ البرية والبحرية والجافة.

 
تخرج فى الكلية الفنية العسكرية قسم الهندسة المدنية الدفعة 17 في يوليو 1980
 
حصل على ماجيستير العلوم العسكرية الدورة 40 أركان حرب وزمالة كلية الحرب العليا وأكاديمية ناصر العسكرية العليا الدورة 24 ودورة كبار القادة عام 2014
 
شغل الفريق كامل الوزير جميع الوظائف القيادية بسلاح المهندسين العسكريين
 
تدرج فى المناصب حتى تولى منصب مدير إدارة المهندسين العسكريين في 2011
 
تولى منصب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في 15 ديسمبر 2019 2015 حتى 11 مارس
 
أشرف على عمليات الحفر فى مشروع قناة السويس الجديدة
 
تمت ترقيته لرتبة فريق في 10 مارس 2019، وتولى حقيبة وزارة النقل فى 11 مارس من نفس العام
 
 






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