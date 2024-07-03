"الشايب وحماطة وعلبة".. قمم جبلية تلامس الضباب فى البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

تعرف سلاسل جبال البحر الأحمر بتضاريسها الوعرة وقممها الجبلية المرتفعة، والتى تعتبر الكثير منها علامات يهدى بها أهل البادية فى رحلاتهم فى قلب الصحراء الجبلية من بين تلك القمم الجبلية ثلاث قمم جبلية معروفة وهى أعلى ثلاث قمم جبلية بالبحر الأحمر ومنها ما يطلق عليه افرست البحر الأحمر.

أول تلك القمم الجبلية المعروفة واشهرها فى صحراء مدينة الغردقة هى قمة جبل الشايب يطلق عليه الرجل العجوز وأفرجت البحر الأحمر هو جبل شايب البنات والتى يزوره الكثير والكثير من السياح ومحبى تسلق الجبال الذين يحضرون خصيصا من أوروبا، والذى يقع فى الجنوب الغربى من مدينة الغردقة، ويبلغ طوله 2147 مترا.

قال محمد المعازى، أحد شباب قبيلة المعازة بالغردقة، إن جبل الشايب يبعد حوالى 45 كيلو مترا، شمال غرب الغردقة يطلق عليه الكثير وخاصة العاملين فى رحلات السفارى الجبلى اسم افرست البحر الأحمر، وهو علامة مميزة وسط سلسلة جبال البحر الأحمر، ويمكن من أعلى قممه رؤية معالم وجبال محافظتى قنا وجنوب سيناء.

وأضاف محمد المعازى، أن جبل الشايب أعلى قمة فى سلسلة جبال البحر الأحمر، بطول 2187 مترا، ويعد الثالث على مستوى مصر والسودان بعد جبل كاترين وموسى بسيناء، حيث إنه علامة مميزة فى البحر الأحمر، واطلق عليه اسم شايب البنات نسبة لظهوره كالرجل العجوز فى الصباح الباكر عندما تضربه أول ضوء للشمس من ناحية، وعند رؤيته من ناحية أخرى يشبه الهلال المقلوب.

وأشار إلى أن جبل الشايب يستغرق صعوده والنزول منه قرابة 3 أيام، حيث ممكن الصعود بسهولة بينما نزوله يستغرق وقت طول، موضحًا أن جبل الشايب يتميز بوجود بحيرة فى منتصفه تمتلئ بالماء فى أوقات المطر والسيول ويمكن الشرب منها .

فيما قال محمد على العبادى، أحد أبناء قبلية العبابدة بمرسى علم، إنه تقع فى نطاق محمية وادى الجمال فى الجانب الجنوبى من مدينة مرسى علم، بقطاع حماطة، والذى سمى باسم جبل حماطه ثانى أعلى منطقة جبلية بالبحر الأحمر بطول 1977 مترا، وهو جبل حماطة سمى بذلك نسبة لنبات الحماض الذى حرف إلى حماطة وسمى بذلك الاسم، واشتق اسمه من نبات الحماض التى تشتهر به المنطقة وهى نبات جبلى حيث تحرف الاسم إلى أن وصل إلى حماطة.

وأضاف ابن قبيلة العبابدة، أن منطقة حماطة بشكل عام أكبر قطاعات محمية وادى الجمال الشهيرة بمرسى علم، وتحتوى على تنوع بيولوجى برى كبير وبها حيوانات برية تم رصدها من قبل كثيرا .

وتلى قمة حماطة منطقة قمة جبل علبة ثالث قمة جبلية فى سلسلة جبال البحر الأحمر، والتى سميت على اسمها محمية جبل علبة أكبر المحميات الطبيعة فى مصر والذى يبلغ طولها 1435 مترا، والذى تنمو فوق قمة جبل علبة تنمو شجرة تسمى التنين وتسمى علميا بـ"الدراسينا" لا تنمو فى مصر سوى فى قمة جبل علبة .

من جانبه قال الحسن عثمان، أحد أبناء حلايب وشلاتين، إنه فى الكثير من زيارات باحثى البيئة اكدوا أن تلك الشجرة التى تسمى التنين وتنمو فوق علبه سميت بهذا الأسم بعد أن كان القدماء المصريين قديما يستخرجون منها مادة حمراء تستخدم فى التحنيط كانوا يقولون أنه دم التنين، مضيفا أن تلك الشجرة لا تنمو سوى فى أعلى القمة نسبة لطبيعة المناخ.

من جانبه قال بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، أنه نسعى دائما ونطالب القائمين على أعمال الترويج للأعمال السياحية بالترويج لسياحة تسلق الجبال والترويح تلك القمم العظيمة، حيث أن هناك الكثير من السياح يصلون إلى الغردقة لتسلق تلك الجبال وكذلك جبل علبة.