السيرة الذاتية لوزير الإنتاج الحربى محمد صلاح الدين

كتب زكى القاضى

ينشر اليوم السابع السيرة الذاتية للواء محمد صلاح الدين، وزير الإنتاج الحربى، بعد تجديد الثقة فيه.

• محمد محمد صلاح الدين مصطفى

• تاريــــخ الميـــلاد: 6/9/1960

• تاريـــخ التخـــرج: يوليو 1983

• الحالة الاجتماعية: متزوج

التأهيل:

• بكالوريوس هندسة يوليو 1983 (الكلية الفنية العسكرية)

• النوط/الوسام/الميدالية:

• ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة من الطبقة الأولى

• نوط الخدمة الممتازة

• ميدالية 25 يناير

• نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى

الوظائف:

• قائد ورشة لواء مظلات 1986

• قائد ورشة محطة مركبات 1998

• قائد ورشة فرعية مركبات 2000

• كبير مهندسين مجمع الصناعات الهندسية 2003

• قائد ورشة مركبات جيب 2005

• مساعد مدير المركبات للتسليح 2009

• نائب رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة 2016

• رئيس القطاعات الفنية للهيئة العربية للتصنيع

• مستشار مدير عام الهيئة العربية للتصنيع

• مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي

• نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي

• وزير دولة للإنتاج الحربى أغسطس 2022

• تم تجديد الثقة كوزير دولة للإنتاج الحربى يوليو 2024