السيرة الذاتية للطيار سامح الحفنى وزير الطيران المدنى

كتبت رحاب نبيل

أدى الطيار سامح الحفني، اليوم، الأربعاء، اليمين الدستورية، كوزير للطيران المدنى المصرى ضمن التعديل الوزاري الجديد لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك خلفا للفريق محمد عباس حلمي.

الطيار سامح الحفني وزير الطيران المدني الجديد، هو كابتن طيار عمل في مجال الطيران المدني عقب حصوله على بكالوريوس علوم الطيران من المعهد القومى للتدريب على الطيران إلى جانب حصوله على بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس.

قائد طراز ثقيل ومدرب ومختبر على الطائرات الآيرباص A340 / A330 / A320، وكذلك الطائرات البوينج B747 / B737 ، حيث تم تعيينه كطيار في شركة مصر للطيران وقد تم اختياره لتولى عدة مناصب إدارية من بينها نائبًا لرئيس قطاع التدريب بمصر للطيران ثم تولى رئاسة الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران.

تم تعيينه رئيسًا لسلطة الطيران المدني المصري مرتين الأولى في وزارة الفريق أحمد شفيق، والثانية في وزارة الفريق يونس المصري؛ كما تولى رئاسة الشركة القابضة لمصر للطيران ونجح في تحويل الشركة من الخسائر إلى تحقيق الربحية.

تم اختياره في عام 2021 لشغل منصب مندوب مصر الدائم وعضوا بمجلس إدارة المنظمة العالمية للطيران المدني " ايكاو".

حصل الطيار سامح الحفني على العديد من المؤهلات العلمية من بينها؛ دكتوراه فى إدارة الأزمات - PHD من جامعة بورسعيد، وماجستير إدارة الأعمال تخصص إدارة مطارات وشركات طيران MBA - من جامعة تولوز بفرنسا، وماجستير إدارة عامة MBA من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.