اليوم السابع
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السيرة الذاتية للدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان

الأربعاء، 03 يوليو 2024 05:03 م
السيرة الذاتية للدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان الدكتور عمرو محمد قنديل نائب وزير الصحة
كتب وليد عبد السلام

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أدى الدكتور عمرو محمد قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي، منذ قليل، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نائبا لوزير الصحة والسكان.

 

حصل الدكتور عمرو قنديل على درجة الدكتوراه في الصحة العامة، وشغل العديد من المناصب القيادية بوزارة الصحة والسكان على مدار العشرين عام السابقة.

 

شغل الدكتور عمرو قنديل، منصب مدير إدارة مكافحة العدوى، ومدير عام الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، ورئيس قطاع مكتب وزير الصحة والسكان، ورئيس قطاع الطب الوقائي، والمستشار الطبي بسفارة جمهورية مصر العربية في المملكة العربية السعودية، وحالياً مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي.

 

شارك الدكتور عمرو قنديل في العديد من اللجان الاستشارية ولجان المراجعة الوطنية والدولية، مثل لجنة اللوائح الصحية الدولية (IHR) ، لجنة الاستعداد لجائحة الأنفلونزا (PIP)، عضو الفريق الاستشاري الفني المعني بانتشار الحمي الصفراء (GRYF) بمنظمة الصحة العالمية، وعضو المجموعة الفنية الاستشارية الإقليمية (RTAG) بإقليم شرق المتوسط، رئيس اللجنة العليا للتطعيمات بجمهورية مصر العربية (NITAG)، وقام بنشر 70 مقالاً علمياً حول موضوعات متنوعة في مجال الصحة العامة والعديد من المجلات العلمية الدولية.

 

أشرف الدكتور عمرو قنديل على التأمين الطبي للعديد من الفعاليات الهامة، مثل مؤتمر تغير المناخ (COP27) عام 2022 والمؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية، وزارة الصحة والسكان المصرية عام 2023، وكان له دور رئيسي في إعداد وتنفيذ الخطط الإستراتيجية وكان آخرها الإطار الاستراتيجي الوطني للصحة الواحدة (2023 - 2027)؛ وخطة العمل الوطنية لمقاومة مضادات الميكروبات، وخطط الاستعداد والاستجابة للأمراض المعدية والأوبئة والجوائح.







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