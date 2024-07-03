اليوم السابع
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الدكتورة جاكلين عازر.. محافظ البحيرة الجديدة.. إنفوجراف

الأربعاء، 03 يوليو 2024 12:11 م
الدكتورة جاكلين عازر.. محافظ البحيرة الجديدة.. إنفوجراف الدكتورة جاكلين عازر.. محافظ البحيرة الجديدة

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تتولى الدكتورة جاكلين عازر، منصب محافظ البحيرة، وذلك فى إطار حركة المحافظين الجديدة، وتخرجت جاكلين عازر فى كلية الطب جامعة الإسكندرية عام 2010 بعد حصولها على  بكالوريوس الطب والجراحة.

الدكتورة جاكلين عازر.. محافظ البحيرة الجديدة
الدكتورة جاكلين عازر.. محافظ البحيرة الجديدة

وحصلت على درجة الماجستير في طب المجتمع والصحة العامة من جامعة الإسكندرية في عام 2015، كما حصلت على درجة الدكتوراه في الطب والصحة العامة والطب الاجتماعي والوقائي في عام 2016 ، وعملت  كمدرس مساعد في فى كلية الطب جامعة الإسكندرية.

وتولت الدكتورة جاكلين عازر منصب نائب محافظ الإسكندرية خلال عام 2019

وشاركت الدكتوره جاكلين عازر في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الذي عقد عام  2018، وشاركت في العديد من المؤتمرات واهمها منتدى شباب العالم الذي أقيم في شرم الشيخ عام 2018.

ومن أبرز أعمال الدكتورة جاكلين عازر مساهمتها فى مشروع مكافحة التمييز ضد مرضى الإيدز التابع للأمم المتحدة خلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2018.

كما ساهمت جاكلين عازر فى مشروع  منظمة الصحة العالمية لمشروع تقييم تغطية التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية.







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