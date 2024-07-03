الخارجية الصينية: الناتو بحاجة لمعرفة سبب أزمة أوكرانيا بدلا من إلقاء اللوم على الآخرين

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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "ماو نينج" أن حلف الناتو يحتاج إلى معرفة السبب الجذري للأزمة الأوكرانية بدلا من تحويل الانتباه وإلقاء اللوم على الآخرين.



وكان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج قد صرح بأن الحلف يرى أن تصرفات الصين تشكل تحديا لقيم الحلف ومصالحه وأمنه، مضيفا أن روسيا تصنع الصواريخ والطائرات المسيرة بدعم من التكنولوجيا المتقدمة الواردة من الصين.



وردا على استفسار ذي صلة، قالت "ماو" - في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - إن الحقيقة هي أن الناتو يتحدى الصين، ويتدخل في شؤون الصين الداخلية، ويشوه سياساتها الداخلية والخارجية، ويتحدى مصالح الصين وأمنها على نحو خطير.

وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، أكدت ماو التزام الصين بتعزيز محادثات السلام، وإيجاد حل سياسي للأزمة، مشيرة إلى أن الناتو بحاجة إلى معرفة السبب الجذري للأزمة، وإلقاء نظرة على طبيعة الدور الذي يلعبه من أجل تحقيق السلام لأوروبا والعالم بدلا من تحويل الانتباه وإلقاء اللوم على الآخرين.