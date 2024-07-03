البابا تواضروس الثانى يجتمع بالمجلس الإكليريكى الفرعى للإسكندرية.. صور

كتب: محمد الأحمدى

التقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، بالمجلس الإكليريكي الفرعي بالإسكندرية بتشكيله الجديد، وذلك عقب انتهاء فترة المجلس السابق، الذي شارك أعضاؤه في اللقاء، بحضور الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية وعدد من الآباء الكهنة.

وتضمن اللقاء كلمة القمص أبرآم إميل رئيس المجلس عن رؤية ورسالة المجلس وطبيعة الخدمة به ومدى تأثيره فى كيان الأسرة المسيحية، وعرض بعدها القمص كاراس إبراهيم سكرتير المجلس بعض إحصائيات خدمة المجلس فى الثلاث سنوات السابقة كما عرض آباء المجلس السابق خبرات حياتية من عمل المجلس خلال السنوات الماضية.

واختتم اللقاء، بكلمة قداسة البابا التي أثنى خلالها على عمل المجلس السابق مثمنًا جهود كافة الآباء والعاملين فيه، ولفت إلى أهمية عمل المجلس في ترميم الأسرة المسيحية مشددًا على أن ضرورة الانتباه لما يلى:

- أن الحياة فرصة يجب أن نعيشها بطريقة صحيحة ومثمرة.

- أهمية الدور الروحي للمجلس.

- أهمية جانب الرحمة في عمل المجلس.

وقدم بعدها قداسته الشكر للآباء أعضاء المجلس السابق راجيًا التوفيق والنجاح لأعضاء المجلس الجديد.

يذكر أن فترة عمل المجلس الإكليريكي الفرعي تستمر ثلاث سنوات وتبدأ دورة كل مجلس في الأول من شهر يوليو.



جانب من لقاء قداسة البابا



قداسة البابا مع المجلس الإكليريكى