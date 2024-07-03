الأونروا: الأوضاع الصحية تتدهور بشكل خطير وغير مسبوق في قطاع غزة

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قالت القائمة بأعمال مدير مكتب الإعلام في وكالة الأونروا في قطاع غزة، إيناس حمدان، إن الأوضاع الصحية في القطاع تتدهور بشكل خطير وغير مسبوق، في ظل الانهيار الكامل للمنظومة الصحية وخروج المستشفيات عن الخدمة.



وأضافت حمدان -في تصريح خاص لقناة (القاهرة الإخبارية) اليوم الأربعاء أن ارتفاع درجات الحرار وتراكم أطنان النفايات ومياه الصرف الصحي التي تحاصر النازحين في خيامهم، أدت إلى تفاقم الأمراض والأوبئة بشكل غير مسبوق.



وطالبت حمدان بدخول كميات كافية ومنتظمة من الأدوية وكذلك الوقود والمساعدات الغذائية لمواجهة الكارثة البيئية التي تتفاقم يومًا بعد يوم، في قطاع غزة، مشيرة إلى استمرار نزوح الفلسطينيين إلى غربي بلدة خان يونس جنوبي القطاع.