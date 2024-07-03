الأرصاد: طقس شديد الحرارة نهارا.. والعظمى على القاهرة 37 درجة

كتب سمير حسنى

توقعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع قيم درجات الحرارة مع زيادة في نسب الرطوبة، مشيرة إلى أن البلاد مازالت تتأثر بمنخفض الهند الموسمي الذي يحمل كتل هوائية شديدة الحرارة وتمر على البحر المتوسط، فتحمل بكميات كبيرة من بخار المياه، ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة في الجو.

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن البلاد تتأثر بوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير وحبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، ما يزيد الشعور بارتفاع قيم درجات الحرارة بشكل أكبر، متوقعة أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية، ولكن الدرجة المحسوسة فعليا تتراوح بين 39 و40 درجة مئوية، بسبب تزايد نسب الرطوبة.

وتابعت، أن نسب الرطوبة على السواحل الشمالية تتجاوز 90% أحيانا، وبالتالي يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة أعلى من الدرجة المسجلة فعليا بحوالي 4 درجات، موضحة أن نسب الرطوبة تقل بصورة تدريجية كلما تقدمنا إلى المناطق الداخلية.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن أجواء اليوم شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد فضلا عن المناطق الجنوبية الموجودة في جنوب الصعيد، فيما عدا الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، إذ تسجل بها العظمى على الأماكن الساحلية بين 32 لـ33 درجة مئوية، بينما الدرجة المحسوسة تصل إلى 36 درجة مئوية، وبالتالي تكون الأجواء حارة رطبة خلال فترة الليل.