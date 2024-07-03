اليوم السابع
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الأربعاء، 03 يوليو 2024 07:24 م
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إنقاذ 14 شخصا انقلبت بهم سيارة "ميكروباص" داخل ترعة بالصف

الأربعاء، 03 يوليو 2024 06:26 م
إنقاذ 14 شخصا انقلبت بهم سيارة "ميكروباص" داخل ترعة بالصف خادث - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نجحت الجهود فى إنقاذ 14 شخصاً بعد إنقلاب سيارة ميكروباص تقلهم داخل ترعة بمنطقة الصف وتم نقلهم مصابين إلى المستشفى واستخراج السيارة من المياه.

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغاً يفيد  بسقوط سيارة ميكروباص في إحدى الترع بطريق الودي بمدينة الصف جنوب الجيزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.


وتبين من خلال الفحص سقوط ميكروباص في ترعة مخر السيول بطريق الودي في الصف، ونتج عنها إصابة 14 شخصا جراء الحادث وتم نقلهم إلى المستشفي وتم استخراج السيارة من داخل الترعة ورفع حطام الحادث بالكامل.







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سقوط ميكروباص

الصف




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