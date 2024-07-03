إصابة 3 أشخاص فى انهيار عقار قديم ببولاق أبو العلا

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 3 أشخاص إثر انهيار عقار قديم مكون من 4 طوابق بمنطقة بولاق أبو العلا وانتقلت قوات الانقاذ البرى والشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً يفيد بوقوع حادث انهيار عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة بولاق أبو العلا وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين أن العقار قديم وصادر له قرار ترميم ثم صدر له قرار إخلاء العقار، وأصيب شخصين جراء الانهيار، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.