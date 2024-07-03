أنتى الأهم تتقدم بالتهنئة للحكومة الجديدة وتشكر الوزراء السابقين على مجهوداتهم

تتقدم مبادرة أنتى الأهم بالتهنئة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء الجدد، لتأديتهم اليمين الدستورية، وتتمنى لهم التوفيق والنجاح فى مهامهم المقبلة، وخدمة تطلعات الشعب المصرى فى التنمية وتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات، وتتوجه بالشكر الوزراء السابقين على مجهوداتهم فى خدمة الوطن.

وهنأت مبادرة أنتى الأهم على صفحتها الرسمية الحكومة الجديدة مؤكدة أن تشكيلها يأتى فى ظل تحديات جسيمة تواجهها الدولة المصرية؛ ويعد أوسع تغيير وزارى فى تاريخ الحكومة المصرية بعد أن شهد تغيير 23 حقيبة وزارية، والذى جاء مبشرا، إذ ضم التغيير الوزارى شخصيات مؤهلة وذوى خبرة ومشهود لها بالكفاءة.

كما توجهت المبادرة بالتهنئة للدكتورة مايا مرسى، لتولى منصب وزيرة التضامن الاجتماعى، وثقة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فى قدرات المرأة المصرية.

وعبرت الدكتورة رحاب الفخرانى، المنسق العام لمبادرة أنتى الأهم، عن سعادتها بالتشكيل الجديد، والمنهجية الجديدة فى دمج بعض الوزرات، لتحقيق آمال المصريين والتحديات الكبيرة، ويبث الطمأنينة فى نفوس المواطنين وتحقيق تطلعاتهم.

وأضافت رحاب الفخرانى أن الحكومة الجديدة ستعمل على معالجة التحديات الاقتصادية التى تواجه البلاد، وتبنى سياسات تنمية وطنية لتحقيق مصلحة المواطن المصرى.