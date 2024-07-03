أم أطفال مصر.. ننشر السيرة الذاتية لنائب وزير الصحة لشئون السكان

كتب وليد عبد السلام

ينشر اليوم السابع السيرة الذاتية للدكتورة عبلة الألفى نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان والملقبة " أم أطفال مصر "السيرة الذاتية

الاسم : الدكتورة عبلة أحمد علي الألفي

o معينة من قبل رئيس الجمهورية بمجلس النواب المصري 2021-2026

o وتترأس اللجنة الفرعية لصحة الأم والطفل والقضية السكانية بلجنة الشئون الصحية بالمجلس

o عضو اللجنة الوزارية العليا لوضع الإستراتيجية القومية لتنظيم الأسرة

o عضو البورد العربي للقبالة والتمريض بجامعة الدول العربية(معينة من قبل وزير الصحة والسكان)

o المشرف العام علي المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية

الجوائز والدروع وشهادات التقدير

o حاصلة على الزمالة الفخرية الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال

o درع الأميرة مني الحسين الهاشمي مؤسسة كلية الأميرة مني للتمريض بالمملكة الهاشمية الأردية

o درع محافظ الأسكندرية (2023) لدورها في تحسين صحة الطفل والقضية السكانية ومعدلات القيصرية

بالمحافظة

o درع محافظ البحر الأحمر (2022) لدورها في تطبيق الألف الذهبية في محافظة البحر الأحمر

o جائزة من مشروع اطفال اصحاء الامريكي (2020)لدورها في تطوير خدمات صحة الام و الطفل المصري من خلال برامج مقدمي المشورة المعتمدين

o لقب " ام اطفال مصر" (2019) من الكلية الملكية البريطانية واطباء الاطفال المصريين بقيادة فريق جامعة القاهرة ودعم من اهالي المرضي

o جائزة مؤسسة مصر للتنمية المستدامة وحملة "انتيالأهم " 2023 لدورها في تطوير خدمات صحة الطفل

o جائزة انتي الملهمة عام 2022 علي دورها الملهم للشباب في العمل المجتمعي

o جائزة المرأة المثالية من كلية دراسات الطفولة بجامعة عين شمس 2022

o تكريم واستضافة من برنامج أوبيرا وينفري العالمي وعمل قصة التوأم المنفصل والتي كانت قصة نجاح عالمية والحالة الوحيدة التي عاشت العملية في العالم كله

o الميدالية الذهبية من الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال وصحة الطفل (2008)تقديراً واعترافاً بالمجهودات المتفردة لتحسين صحة الطفل المصري

o دروع تقدير كمؤسس لمبادرة حلمنا لصحة الطفل المصري من جامعة القاهرة والازهربنات ورابطة اطباء اطفال دمياط وبورسعيد والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة والمنيا

o شهادة تقدير من الكلية الملكية البريطانية لطب الاطفال (2013) لتأسيس مركز الامتحانات الإكلينيكية للكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال لاول مرة في مصر 2008 والذي أصبح أكثر المراكز نجاحاً علي مستوي الشرق الأوسط وأفريقيا علي مدي 15 سنة

o شهادات تقدير من نقابة الاطفال المصرية ووزارة الصحة ومحافظ القليوبية ونادي ليونز وقناة ال بي بي سي علي لقيادة الفريق الطبي الذي قام بفصل التوأم الملتصق بالمخ في أول سابقة من نوعها في التاريخ والتي كانت أول حالة تعيش من هذا المرض 2007

o درع وشهادة تقدير من الجمعية الطبية الكويتية لدوري في تحسين خدمات طب الأطفال في الكويت

o شهادة تقدير من جامعة دابلن للحصول علي الترتيب الثاني في دبلوم طب الاطفال 1984

o ميدالية جامعه المنصورة (1978)الرابعة في البكالوريوسوشهادة تقدير محافظ بورسعيد الثانية في الثانوية

الشهادات العلمية: -

o دكتوراه طب الأطفال بجامعة المنصورة 2002

o زمالة الكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الطفل بإنجلترا 2004

o زمالة الكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية بإنجلترا 2004

o شهادة استشاري دولي في الرضاعة و تغذية الطفل الأمريكية 2005

o عضوية الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال 1987

o دبلوم المبدعيين الاجتماعيين وصانعي التغيير لمدة سنه 2019

o دبلوم صحة الطفل بجامعة دابلن بأيرلاندا 1984

o بكالوريوس الطب والجراحة جامعة المنصورة -ابريل 1979 (مرتبة شرف)

مجالات العمل المجتمعي الحالي

o مؤسس ورئيس الجمعية المصرية لاعضاء الكلية الملكية لطب الاطفال وصحة الطفل 2007 وحتي تاريخة

o المدير التنفيذي ومؤسس المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية" لتنمية الأسرة المصرية 2021

o مؤسس مبادرة "حلمنا وهنحففه" لتحسين صحة الطفل المصري 2015 -تجربة رائدة في مجال صحة الاسرة والطفل ثبتت نجاحها بالكثير من المؤشرات المختلفة

o رئيس الائتلاف المصري للامراض الوراثية والنادره

o رئيس الشبكة العربية للطفولة المبكرة والتي تضم ثمان دول عربية

o سكرتير عام الجمعية المصرية لاستشاري الرضاعة الطبيعية العالميين

o عضو لجنة الحكماء للإتحاد العربي للمرأة المتخصصة -الوحدة الاقتصادية -الجامعة العربية

o أطلقت المبادرات والحملات الآتية علي مدار خمس سنوات

➢ "العودة للطبيعية" لتشجيع الرضاعة الطبيعية والولادة الطبيعية

➢ "مستقبلهم في ألف" للحفاظ علي صحة الام والطفل في الالف يوم الاولي

➢ "فرصتي" لصحة ابني وصحتي لمواجهه القضية السكانية من منظور جديد

➢ "ابني البدري" لتخفيض معدلات الولادات المبكرة وتحسين رعايتهم

➢ "أحضنبه تنفظيه" لدعم رعاية الام الكنجر وملامسة الجلد للجلد بعد الولادة في الساعة الذهبية الأولي

➢ "اجمد" لتخفيض معدلات الامراض الوراثية وعيوب التمثيل الغذائيوتحسين رعايتهم

o تبنت الإحتفال بأيام عالمية مهتمة بصحة الطفل والأم لاول مرة في مصر مثل

➢ الاحتفال باليوم العالمي للطفل المبتسر بالتعاون مع تحيا مصروالمؤسسات العالمية والوزارات و تم إضاءة الأهرامات 2018 وبرج القاهرة 2019 , معبد فيلة 2020 و متحف الحضارة 2021 وايقونة شرم الشيخ 2022 باللون الارجواني أسوة ب60 دولة علي مستوي العالم

➢ الاحتفال باليوم العالمي للإختلافات الخلقية الثالث من مارس 2020 بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمركز الامريكي للامراض ومنع انتشارها ومؤسسة مارش العالمية الأمريكية

o تدريب الاطباء علي التشخيص المبكر للعنف ضد الاطفال وكيفية التعامل مع هذه الحالات وتم تدريب فريق من 24 من المدربين و58 طبيب مقدم خدمة بالتعاون مع الكلية الملكية البريطانية لطب الاطفال

o مستشار دولي في الرضاعة الطبيعية وتغذية الطفل والمستشفيات الصديقة للام والطفل

o أسست حركة الرضاعة الطبيعية في من 1994-1998

o سكرتير عام الجمعية المصرية لاستشاري الرضاعة الطبيعية الدوليين ومسئول عن التعامل مع الهيئات العالمية ورعاية الأم الكنجر من 2005 الي تاريخة وتم تخريج اكثر من 300 استشاري رضاعه عالميين

o تم اختيارها كزميل لمؤسسة أشوكا العالمية للمصلحينالاجتماعيين 2013وحتي تاريخه و وذلك تقديراً للجهود المميزة المبذولة في مجال صحة المرأة والطفل خاصة التغذية السليمة ودورها في تخفيض التقزم

o استشاري صحة الطفل والتغذية السليمة في الألف يوم الأولي من العمر في مشروع اسمارت مع هيئة إنقاذ الطفولة وهيئه المعونة الأمريكية في الفترة من 2010إلي 2013

المناصب الاكلينيكية الحاليه:

• المستشار الإقليمي للكلية الملكية البريطانية في الشرق الاوسط وافريقيا

• عضو المجلس العلمي للبورد المصري في طب الاطفال بالأكاديمية الطبية العسكرية

• ممتحن دولي في طب الاطفال بإنجلترا والدول العربية

▪ خبيرة في مجال التدريب الاكلينيكي المهاري للأطباء والتمريض

▪ المسئول الوحيد علي امتحانات الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال في مصر (32امتحان حتي الأن) كذلك إقامة أكثر من 100 دورة تدريبية وحققت ارتفاع نسب النجاح من 17% الي 70%

المناصب العلمية والإكلينيكية السابقة :-

• إستشاري أول حديثي الولادة بمستشقي النسا والاطفال بمجمع الجلاء للقوات المسلحة 2014 وحتي تاريخه

• رئيس الحضانات واللجنة العليا للاطباء بمستشفي بنها التخصصي بالقليوبية

• عضو اللجنة العليا لطب الأطفال بالهيئة العامة التأمين الصحي

• رئيس قسم الأطفال والحضانات بمستشفي التأمين الصحي بالمنصورة

• عضو المجلس العلمي لحديثي الولادة بالزمالة المصرية

• رئيس مركز التشخيص المبكر لنقص هرمون الغدة الدرقية ورئيس مراكز العلاج بالدقهلية ودمياط وكفر الشيخ

• عضو المجلس العلمي لطب الأطفال وطب حديثي الولادة بالزمالة المصرية

• رئيس قسم حديثي الولادة بمستشفي العدان بدولة الكويت

• استشاري حديثي الولادة بمستشفي الولادة بمنطقة الصباح الطبية بدولة الكويت

• مدرس حديثي الولادة بكلية الطب بجامعة الكويت

• مدرب حديثي الولادة وطب الأسرة بالهيئة الكويتية للتخصصات الطبية

• رئيس لجنة الرضاعة الطبيعية بمنطقة الأحمدي الطبية بدولة الكويت

الخبرات والمهارات الدولية

o خبيرة في التدريب العلمي المستمر علي مدار 30 سنة خارج وداخل مصر ونظمت اكثر من 30 ورشة تدريب

بالتعاون مع الكلية الملكية البريطانية والجامعات المختلفة وأشرفت علي عدد 21 من الرسائل العلمية من ماجستير ودكتوراه والزمالة المصرية

o تدريب وتاسيس مركز إمتحانات للكلية بالسعودية وآخر في السودان

o ممتحن دولي في طب الأطفال (0991) في الدول الاتية:الكويت- المملكة المتحدة -المملكة العربية السعودية- الامارات العربية المتحدة – عمان- ليبيا

المطبوعات العلمية والمجتمعية والافلام التثقيفية للام والطفل

o إحمي طفلك -رعاية الام الكنجر للاطباء- 10 خطوات فقط طريقك للرضاعة الطبيعية

o فوائد رعاية الجلد للجلد-

o الرعاية التمريضية لحديثي الولادة

o الرضاعة الطبيعية للامهات

o التنفس الصناعي لحديثي الولادة

o "انها لمعجزة" فيلم زثائقي لبرنامج اوبرا ونفري

o "ولدت برأسين " فيلم وثائقي لقناة ب ب سي ودسكفري

o "الحضن الدافئ عن رعاية الام الكنجر"موجه للامهات لهيئة انقاذ الطفولة

o الاخطاء الشائعة غن الرضاعة الطبيعية -فيديوهات تعليمية للامهات

o "فيرو وميرو" كرتون تعليمي لطلبة المدارس الإبتدائية

المؤتمرات العلمية

o استضافة ورئاسة المؤتمر العلمي الأول للكلية الملكية البريطانية في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا بمشاركة 1200 طبيب من العالم وبالتعاون مع الكلية الملكية البريطانية لطب الاطفال ومستشفي الاطفال والنسا بمجمع الجلاء للقوات المسلحة والذي احدث أثر كبير في الوسط الطبي وخاصة أنه أول مؤتمر تعقده الكلية الملكية خارج إنجلنرا

o تنظيم ورئاسة 14 مؤتمر للجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية بحضور رؤساء الكلية الملكية البريطانية علي مدي 12 عاما وكذلك مشروع اطفال اصحاء الامريكي واربع مؤتمرات لمستشفي المنصورة للتأمين الصحي ومستشفي بنها التخصصي والجمعية بالتعاون مع الكلية الملمية البريطانية لطب الاطفال

o حاضرت وشاركت كرئيس جلسة في أكثر من 100 مؤتمر محلي وتم تكريمي في العديد منهم كما شاركت بالتحدث علي الاعجاز العلمي في القرآن علي الرضاعة الطبيعية وصحة الطفل وكذلك نقل تجربة مبادرة حلمنا اوهنحققه لصحة الطفل المصري

o الامارات العربية المتحدة : جمعية حديثي الولادة العربية 2019

o المملكة العربية السعودية : مؤتمر الجمعية السعودية لطب الاطفال وجامعة الملك عبد العزيز

o السودان : مؤتمر البورد السوداني لطب الاطفال

o الولايات المتحدة الامريكية: مؤتمر مشروع اطفال اصحاء 2020

o كينيا: مؤسسة أشوكا العالمية واكاديمية اميريكاناكسبرس العالمية 2018

o اليونان: مؤسسة أشوكا العالمية

o الكويت: قسم التغذية بوزارة الصحة والبورد الكويتي

o مصر: معظم الجامعات والجمعيات العلمية والروبطالعلمية لطب الاطفال

