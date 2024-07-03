ألمانيا تفصل ضابط شرطة من عمله بعدما استولى على جبنة من شاحنة مقلوبة

كتبت: هناء أبو العز

أيد القضاء الألمانى فصل شرطى ألماني من عمله بعد أن أقدم على سرقة حوالى 180 كيلوجرامًا من جبن الشيدر من شاحنة مقلوبة.



جاء ذلك بعد أن قضت المحكمة الإدارية العليا فى ولاية راينلاند-بفالتس غربى ألمانيا اليوم الثلاثاء برفض الاستئناف المقدم من الرجل وتأييد القرار الصادر بحقه.

وجاء فى بيان أن الشرطى كان يعمل فى شرطة الطرق السريعة وكان من المفترض أن يقوم بتأمين موقع حادث خلال إحدى العمليات، وتوجه على متن حافلة شرطة إلى مكان قريب من الشاحنة المتضررة وطلب من موظف الشركة المتخصصة فى الإنقاذ تسليمه عدة عبوات من الجبن، وأشار البيان إلى أن مجموع ما تحصل عليه الشرطى بلغ تسع عبوات تزن كل عبوة 20 كيلوغرامًا بقيمة 554 يورو.

وتابع البيان: أخذ المدعى عليه جزءًا من العبوات إلى المكتب، ويعتقد أنه احتفظ ببعض الجبن لنفسه ولأصدقائه وأقاربه.

وقال الشرطى فى الاستئناف أن الجبن لم تعد له قيمة عمليًا وإنه كان يريد إنقاذه قبل أن يتم التخلص منه لافتًا إلى أنه شخصيًا لا يأكل جبن الشيدر على الإطلاق، غير أن المحكمة رأت الأمر بشكل مختلف وقالت أن الرجل قام بارتكاب جريمة سرقة أثناء خدمته بزيه الرسمى وباستخدام سلاحه الرسمي.

وأوضحت المحكمة أن الرجل تسبب بهذا السلوك فى الإضرار بسمعة شرطة الولاية بشكل كبير، منوهة إلى أنه لا يهم فى ذلك تدنى قيمة الجبن، وذكرت المحكمة فى حيثيات قرارها أن واجب الشرطى بالأساس هو منع جريمة السرقة.