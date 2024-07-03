أخبار مصر.. مجلس النواب يحدد الإثنين المقبل لانعقاد جلسة إلقاء بيان الحكومة الجديدة

نشر اليوم السابع، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها مجلس النواب يحدد الإثنين المقبل لانعقاد جلسة إلقاء بيان الحكومة الجديدة بالإضافة إلى أخر تفاصيل تشكيل الحكومة الجديدة وحركة المحافظين وحالة الطقس على كافة الأنحاء وأسعار الذهب في السوق المصرى.

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أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 3يوليو 2024.. استقرار ملحوظ لجميع الأعيرة

ننشر سعر جرام الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 3160 جنيها للجرام وسط تذبذب أسعار المعدن النفيس في السوق المحلي مع استمرار ثبات أوقية الذهب عند 3160 جنيها للجرامالرئيس السيسي يُرقى اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر إلى رتبة الفريق أول وتعيينه وزيرا للدفاعالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يُرقي اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر إلى رتبة الفريق أول، وتعيينه وزيرا للدفاع.

كنترولات الثانوية العامة تواصل تصحيح امتحان العربى واللغة الثانية والفيزياء

تواصل كنترولات الثانوية العامة أعمال التجميع والمراجعة ورصد الدرجات لمادة اللغة العربية للـ ثانوية العامة 2024، كما يتم تقدير درجات امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية وتشمل الفرنسية والأسبانية والألمانية والصينية والإيطالية، على أن يتم البدء فى تصحيح امتحان مادة الفيزياء، حيث أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن أعمال التصحيح وتقدير الدرجات تسير بشكل طبيعي بسرية تامة، مشددة على أن هناك تعليمات للمسئولين عن أعمال التصحيح ورصد الدرجات بضرورة الالتزام بالدقة والسرية الكاملة فى أعمال التصحيح وحصول كل طالب على حقه.

مصدر: مجلس النواب يحدد الإثنين المقبل لانعقاد جلسة إلقاء بيان الحكومة الجديدة

قال مصدر برلماني لقناة "إكسترا نيوز"، إن مجلس النواب حدد الإثنين المقبل لانعقاد جلسة إلقاء بيان الحكومة الجديدة وفقاً للدستور والقانون.

بالأسماء.. التشكيل الكامل لحكومة مصطفى مدبولى الجديدة

انفردت قناة اكسترا نيوز بنشر التشكيلة الكاملة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى الجديدة، هى كالتالي.

حسن محمد حسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية

أحمد أشرف على كوجك وزيرا للمالية

شريف فتحي علي عطية وزيرا للسياحة والآثار

محمد إبراهيم أحمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال

رانيا عبدالمنعم المشاط وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون

خالد عاطف عبدالغفار محمد وزيرا للصحة والسكان

مايا محمد عبدالمنعم مرسي وزيرا للتضامن الاجتماعي

أحمد فؤاد عبدالسلام هنو وزيرا للثقافة

محمد أحمد عبداللطيف وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني

أشرف صبحي محمد عامر وزيرا للشباب والرياضة

محمد أيمن أحمد عاشور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

شريف محمد فاروق وزيرا للتموين والتجارة الداخلية

أسامة السيد محمود الأزهري وزيرا للأوقاف

هاني عاطف نبهان سويلم وزيرا للموارد المائية والري

كريم إبراهيم علي بدوي وزيرا للبترول والثروة المعدنية

محمود مصطفى كمال عصمت وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة

سامح أحمد زكي الحفني وزيرا للطيران المدني

أسماء المحافظين الجدد.. إبراهيم صابر للقاهرة وعادل النجار للجيزة

انفردت قناة اكسترا نيوز بنشر القائمة الكاملة لحركة المحافظين، هى كالتالي.

اللواء/ أشرف مجدي إبراهيم الجندي محافظا للغربية

إبراهيم صابر خليل خليل محافظا للقاهرة

عادل سعيد إبراهيم النجار محافظا للجيزة

أيمن محمد إبراهيم عطية محافظا للقليوبية

جاكلين عازر عبدالحليم عازر محافظا للبحيرة

أحمد عبدالله الأنصاري محافظا للفيوم

محمد هاني جمال الدين غنيم محافظا لبني سويف

اللواء/عماد أحمد محمود كدواني محافظا للمنيا

اللواء/هشام أحمد أبو النصر محافظا لأسيوط

اللواء/عبدالفتاح نورالدين سراج محافظا لسوهاج

خالد محمود عبدالحليم عبدالعال محافظا لقنا

اللواء/طارق مرزوق عبدالمغني محافظا للدقهلية

أيمن محمد رشاد الشهابي محافظا لدمياط

اللواء/علاء إبراهيم عبدالمعطي محافظا لكفر الشيخ

إبراهيم شهاوي أبوليمون محافظا للمنوفية

حازم محمد حسن الأشموني محافظا للشرقية

اللواء/ خالد مبارك حسين بكري محافظا لجنوب سيناء

اللواء/خالد شعيب محمود حسين محافظا لمطروح

اللواء/محمد الزملوط محافظا للوادي الجديد

عمرو محمد حنفي محافظا للبحر الأحمر

اللواء/خالد مجاور محمد محافظا لشمال سيناء

اللواء/إسماعيل محمد كمال محافظا لأسوان

اللواء/محب حبشي خليل محافظا لبورسعيد

اللواء/أكرم محمد جلال محافظا للإسماعيلية

اللواء/طارق حامد الشاذلي محافظا للسويس

الفريق/أحمد خالد حسن سعيد محافظا للإسكندرية

المهندس/ عبد المطلب ممدوح عمارة محافظا للأقصر

الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة وارتفاع بالرطوبة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء طقسا شديد الحرارة رطبا نهارا على أغلب الأنحاء، حارا رطبا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة رطبا ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطبا على السواحل الشمالية.

رئيس الصندوق السيادى المصرى: 100 مليار جنيه رأس مال صندوق الصناعة

كشف ايمن سليمان الرئيس التنفيذي للصندوق السيادى المصرى عن إطلاق صندوق للاستثمار في الصناعة خلال الفترة القليلة القادمة برأسمال قد يصل لـ 100 مليار جنيه.

وأضاف سليمان أن إنشاء صندوق فرعي للصناعة باعتباره قطاعا مهما له قدرة توظيفية وتصديرية وقدرة تشابكية مع القطاعات الأخرى، لافتا إلى أنه يتم حاليا دراسة مجموعة من الصناعات مع القطاع الخاص.

رئيس الحج السياحى: خروج آخر أفواج الحجاج المصريين وعودتهم لأرض الوطن

أكد أحمد صالح، رئيس مكتب شؤون الحج السياحي بالمدينة المنورة التابع للبعثة المصرية للحج السياحى، أن أمس الأتنين شهد خروج آخر أفواج الحجاج المصريين المسافرين عبر شركات السياحة (الحج السياحى) من المدينة المنورة، ووصولهم بسلامة الله إلى أرض الوطن.