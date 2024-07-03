أخبار مصر.. الرئيس للحكومة الجديدة: الأولوية للتخفيف على المواطنين وتحقيق طفرة بالخدمات

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء الحكومة الجديدة، والمحافظين، ونواب الوزراء والمحافظين، وذلك عقب أدائهم اليمين الدستورية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وأكد الرئيس أن الأولوية للحكومة الجديدة التخفيف على المواطنين وتحقيق طفرة بالخدمات..

الرئيس للحكومة الجديدة: الأولوية للتخفيف على المواطنين وتحقيق طفرة بالخدمات

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء الحكومة الجديدة، والمحافظين، ونواب الوزراء والمحافظين، وذلك عقب أدائهم اليمين الدستورية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

الرئيس السيسى يؤكد للحكومة الجديدة أهمية التطوير الشامل للسياسات والأداء

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء الحكومة الجديدة، والمحافظين، ونواب الوزراء والمحافظين، وذلك عقب أدائهم اليمين الدستورية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

وزير البترول الجديد: زيادة الإنتاج واستدامة إمدادات الوقود محليا أهم الأولويات

قال المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية ،بتطلع واعى للمستقبل والبناء على النجاحات التى تحققت وإضافة نجاحات جديدة ، نخطو معاً فى رحلة عطاء قطاع البترول للاقتصاد الوطنى ، نستثمر فيها إمكانياته وما يملكه من تاريخ عريق وشركاء موثوقين وعلاقات ناضجة وخبرات متراكمة.

وزير المالية: نساند الحكومة الجديدة ودعم «الطاقة» أبرز أولوياتنا

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن أولويات الحكومة تساندها وزارته بالشكل المطلوب، وتوفر التمويلات المطلوبة لها، خاصة قطاع الطاقة الحيوي والاستراتيجي، الذي سنكون مساندين للغاية له خلال المرحلة المقبلة، وسنوفر الاحتياجات والسلع الأساسية كافة للجمهور، خاصة الدواء.

وزيرة البيئة: نسعى إلى زيادة المسطحات الخضراء وتطوير المحميات الطبيعية

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عقب حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي: «شرف لي تجديد الثقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتولي حقيبة وزارة البيئة مرة ثانية في الحكومة الجديدة، استكمالًا للدعم غير المسبوق الذي أخذته الأجندة البيئية في عهد الرئيس السيسي، سنعمل على 4 محاور رئيسية».

الدكتورة مايا مرسى تصل مقر وزارة التضامن فى العاصمة الإدارية.. صور

وصلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إلى مقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك عقب أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، ضمن أعضاء حكومة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب يهنئ خريجيه المعينين فى تشكيل المحافظين ونوابهم

هنأ البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، خريجيه الذين تم تعيينهم اليوم كمُحافظين ونوابًا للمحافظين في إطار حركة المحافظين في الحكومة المصرية الجديدة.

قرار جمهورى بتعيين الفريق أحمد خليفة رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعيين الفريق أحمد فتحى إبراهيم خليفة رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة.

فصائل فلسطينية: قتلى ومصابون فى صفوف جيش الاحتلال بحى الشجاعية شرق غزة

أعلنت فصائل فلسطينية، إسقاط قتلى ومصابون في صفوف قوات الاحتلال المتوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة شمالي القطاع، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

خالد عبد الغفار: مشروع التأمين الصحى الشامل على رأس تكليفات الرئيس السيسى

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وزير الصحة، إنّه على قائمة أولويات وزارته للمرحلة المقبلة، تمتع المواطن المصري بالخدمات عبر خطة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، مشددا على أنَّ مشروع التأمين الصحي الشامل على رأس أولويات وتكليفات الرئيس السيسي، ونعمل على الإسراع في تنفيذه، وهو المشروع الحيوي والضخم ليس على مستوى مصر، بل على مستوى العالم.

مؤسسة حياة كريمة تهنئ القيادة السياسية والشعب المصرى بتشكيل الحكومة الجديدة

تقدمت مؤسسة حياة كريمة بخالص التهانى للقيادة السياسية والشعب المصرى بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، مؤكدة ثقتها الكاملة في قدرة الحكومة الجديدة على مواصلة مسيرة التنمية والبناء وتحقيق طموحات الشعب المصرى في حياة كريمة.

مهرجان العلمين 2024.. الساحل الشمالى على خريطة السياحة العالمية.. فيديو

تنطلق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة فى دورته الثانية فى الفترة من 11 يوليو الجارى حتى يوم 30 أغسطس المقبل ومن المقرر أن يشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية بعد النجاح الكبير الذى حققه المهرجان فى نسخته الأولى التى أقيمت العام الماضى.

الرئيس يوجه بمواصلة وتعزيز جهود صون الأمن القومى فى ظل التحديات غير المسبوقة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء الحكومة الجديدة، والمحافظين، ونواب الوزراء والمحافظين، وذلك عقب أدائهم اليمين الدستورية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.