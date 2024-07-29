2086 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية للمرضى الأولى بالرعاية بمحافظة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلنت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، برعاية مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة سوهاج عن استكمال الأنشطة الخاصة بالجمعية وخاصة الطبية لشرائح مرضى القلب من غير القادرين بجميع مراكز محافظة سوهاج، حيث قامت الجمعية فى مجال عمليات القلب بإجراء 2086 عملية قلب مجانًا لجميع الاعمار، والتى شملت عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية والقسطرة الاستكشافية وغيرها من العمليات الجراحية للمرضى الغير قادرين بقرى ونجوع محافظة سوهاج.

جاء ذلك فى إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة سوهاج وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن دعم مرضى القلب يأتى استكمالًا لما تقوم به الأورمان منذ سنوات فى دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم فى الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضى القلب غير القادرين من أهالى المحافظة، منوهًا أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة فى مجال أمراض القلب لكل الاعمار وفى جميع مراكز محافظة سوهاج (مركز أخميم – مركز المراغة – مركز المنشأة – مركز دار السلام- مركز اولاد صقر – مركز جرجا– مركز جهينه – مركز ساقلته – مركز طما – مركز طهطا – مركز العسيرات – مركزالبلينا- مركز سوهاج).

وأشار إلى أنه وفى سبيل تقديم الجمعية لأفضل خدمة طبية ممكنه لمرضى القلب غير القادرين تعاقدت مع أفضل المؤسسات الطبية العاملة فى هذا المجال فى مصر واستعانت بأفضل الخبرات المصرية من أطباء القلب فضلًا عن استقدامها لاشهر خبراء جراحات القلب المفتوح وقسطرة القلب فى العالم وهو ما اثمر انقاذ حياة عشرات الالاف من مرضى القلب من الأطفال والكبار على مدار السنوات الماضية.

واختتم شعبان أن الأورمان انتهت وحتى الآن من إجراء عدد (55,900) عملية قلب مفتوح وقسطرة قلب علاجية لغير القادرين بالمجان تماما.

أثناء إجراء العملية



التحضير للعملية