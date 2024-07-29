وزير النقل الفرنسى: جميع القطارات التى تضررت إثر أعمال تخريبية تعمل بشكل طبيعى

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أكد وزير النقل الفرنسي باتريس فيرجريت في حكومة تصريف الأعمال، أن جميع القطارات التي تضررت الجمعة الماضية؛ إثر أعمال تخريبية واسعة النطاق، تعمل بشكل طبيعي، صباح اليوم الاثنين.

وقال الوزير، إن بعد الهجوم وأعمال التخريب التي طالت شبكة القطارات فائقة السرعة، تعمل اليوم جميع القطارات بشكل طبيعي، مضيفا "أؤكد لكم، هذا الصباح، جميع القطارات تعمل، سواء قطارات المحور الشرقي، أو قطارات محور المحيط الأطلسي، أو خط الشمال.. فالأمور تسير بشكل طبيعي اليوم".

وأوضح أن من بين 800 ألف مسافر تضرروا من هذا التعطيل في حركة القطارات أيام الجمعة والسبت والأحد، فإن 700 ألف منهم أصبح بإمكانهم القيام برحلتهم.

وكانت شبكة السكك الحديدية الفرنسية قد تعرضت لهجوم كبير وأعمال تخريب، بما في ذلك حرق متعمد، حسبما أفادت الشركة، صباح الجمعة الماضية، قبل ساعات من حفل افتتاح أولمبياد باريس.

وقالت شركة السكك الحديدية، إنها تعرضت لهجوم ضخم واسع النطاق يهدف إلى شل شبكتها للقطارات فائقة السريعة ما أدى إلى اضطرابات كبيرة في حركة القطارات، وتعطيل الحركة على الخط السريع طوال عطلة نهاية الأسبوع. وتم فتح تحقيق في هذا الصدد.