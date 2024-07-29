وزير الطيران: نستهدف وصول الطاقة الاستيعابية للمطارات لـ72.2 مليون راكب سنويا

كتبت هند مختار

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، الطيّار سامح الحفني، وزير الطيران المدني؛ لبحث عدد من ملفات عمل الوزارة.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الطيران المدني خطط تطوير وزيادة القدرات الإستيعابية للمطارات المصرية، مُشيرًا إلى أن هذه الخطط تُعد من مستهدفات الوزارة للوصول بالطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى 72.2 مليون راكب سنويًا بنهاية عام 2025 مقارنة بـ66.27 مليون راكب في ديسمبر 2023، وذلك كهدف مرحلي وصولاً بها إلى 109.20 مليون راكب سنوياً كمستهدف إستراتيجي بنهاية عام 2030.

وفي غضون ذلك، أكد الطيّار سامح الحفني، أن وزارة الطيران تحرص على دراسة أفضل الممارسات فى صناعة الطيران المدني والعمل على تطبيق ما يتناسب من تلك الممارسات بهدف تعظيم وتطوير الأداء بشكل مستمر، لاسيما التوجّه نحو طرح وإدارة وتشغيل المطارات المصرية لشركات أجنبية، بما يُعظّم من عوائد المطارات ويُحسّن من تجربة المسافرين.

وأضاف الوزير أنه، إلى جانب ذلك، تعمل الوزارة على تعزيز الشـراكات الإستراتيجية لجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة في قطاع الطيران المدني، من خلال إنشاء مناطق استثمارية حول المطارات المصـرية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على الإلتزام بالمعايير البيئية كعنصـر أساسي ورئيسي فى مختلف أنشطة ومشروعات الطيران المدني؛ وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية نحو التحول لمسار الإقتصاد الأخضر ومنظومة طيران أكثر إستدامة.

وخلال الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء وزير الطيران المدني بالاهتمام بأعمال التطوير بمطار برج العرب، خاصة أن هناك حاليًا إقبالًا كبيرًا على المطار، كما وجّه بالترويج الجيد لمطار العلمين، في ظل الإقبال السياحي الكبير على مدينة العلمين الجديدة.

ووجّه رئيس الوزراء، كذلك، برصد أي شكاوى تتعلق بجودة الخدمات المُقدمة في المطارات المختلفة، على أن يتم التعامل مع هذه الشكاوى بصورة عاجلة، بما يُسهم في تحسين تجربة الركاب.



بدوره، قال وزير الطيران المدني: زرتُ مطار برج العرب منذ أيام، وتابعتُ عددًا من الملاحظات والمطالب من بعض الركاب، مؤكدًا: سنعمل على تلافي هذه الملاحظات عبر خطة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.

وبالنسبة لمطار العلمين، أوضح الوزير أنه قام أيضًا بزيارة المطار خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن هناك متابعة لعدد من مشروعات التطوير ورفع كفاءة التشغيل بمطار مدينة العلمين الجديدة، ما يُسهم في زيادة حركة الطيران به، مضيفًا: نستعد لإقامة معرض للطيران بالمطار.

وأشار الوزير إلى أنه يتم رصد الشكاوى المختلفة سواء من المطارات المختلفة أو غيرها فى القطاع، وهناك فريق عمل مهمته متابعة عملية الرصد، حيث يتم تحليل هذه الشكاوى، والعمل على حلها، موضحًا أن هناك شكاوى يتم التحقق من صحتها، ثم يتم التعامل معها على الفور