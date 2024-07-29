وزير الخارجية البريطاني يدعو جميع الأطراف بلبنان لضبط النفس

أ ش أ

جدد وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي، دعوة جميع أطراف النزاع بلبنان إلى ضبط النفس؛ منعا للتصعيد.

ودعا وزير خارجية بريطانيا- خلال اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، ضمن اتصالاته الدبلوماسية المكثفة بعد التهديدات الإسرائيلية الأخيرة للبنان- إلى حل النزاعات سلميا وعبر تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية.

وميدانيًا.. قُتل شخصان وأصيب 3 آخرون بينهم طفل، في استهداف مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي سيارة على طريق (شقرا- ميس الجبل) قرب قلعة دوبيه بلبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم، بأن الطيران الحربي والمسيّر الإسرائيلي أغار على بلدة مركبا بعد منتصف الليل، مستهدفا منزلا دون وقوع إصابات، وعلى بلدة رب ثلاثين فجرا قرب حسينية البلدة.