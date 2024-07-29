وزير الأوقاف يستقبل وكيل وزارة الأوقاف القطرية لشئون الدعوة والمساجد.. صور

كتب لؤى على

استقبل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الدكتور محمد حمد الكوارى وكيل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة قطر للدعوة والمساجد والوفد المرافق له المكون من خالد أحمد الشيباني مدير مكتب وكيل وزارة الأوقاف للدعوة والمساجد، و مال الله عبد الرحمن الجابر مدير إدارة الدعوة والإرشاد الديني، و سليمان جمعان القحطاني مدير إدارة المساجد، و عبد السلام محمد الراجحي مدير إدارة الشبكات الإسلامية، وذلك بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ونقل الدكتور محمد حمد الكواري وكيل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة قطر تحيات وتقدير معالي السيد غانم بن شاهين الغانم وزير الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة قطر للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

واستعرض الجانبان أوجه التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف المصرية ووزارة الأوقاف والشئون الإسلامية القطرية، والجهود المبذولة من قبل وزارة الأوقاف المصرية في سبيل الارتقاء بالوعي الديني والثقافي والوطني بما يرسخ مفهوم المواطنة، والاستقرار، وتقديم خطاب ديني منير للتصدي لكل سبل التطرف والإرهاب.

وأطلع الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وكيل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة قطر للدعوة والمساجد والوفد المرافق له على جهود وزارة الأوقاف المصرية والمحاور الأربعة التي بنت وزارة الأوقاف عليها برنامجها في سبيل الارتقاء بالوعي الديني والثقافي.

كما ناقش الجانبان سبل التعاون والتنسيق الكامل في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بما يحقق صالح البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين في ترسيخ القيم العليا التي تحقق الانطلاق للمستقبل وتحقق مقاصد الشرع الشريف.

وأهدى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف درع وزارة الأوقاف المصرية للدكتور محمد حمد الكواري وكيل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة قطر للدعوة والمساجد تقديرًا لهذه الزيارة الكريمة.

من جانبه أهدى الدكتور محمد حمد الكواري وكيل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة قطر للدعوة والمساجد نسخة من كتاب الله (عز وجل) ودرع وزارة الأوقاف القطرية للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف تقديرًا لجهوده العلمية والدعوية المباركة.



جانب من استقبال الوزير