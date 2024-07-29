هندسة شبرا تحصد الميدالية البرونزية فى مسابقة البرمجية المصرية لطلاب الجامعات

القليوبية - إبراهيم سالم

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، حصول فريق كلية الهندسة بشبرا علي الميدالية البرونزية في نهائي مسابقة البرمجة المصرية لطلاب الجامعات، والتي شملت أكثر من 3500 فريق من مختلف الجامعات المصرية، حيث تمكن فريق كلية الهندسة بشبرا من تحقيق المركز الحادي عشر من بين 450 فريقًا تم تأهيلهم.

ووجه "الجيزاوي"، التهنئة للطلاب الفائزين، مؤكدًا أن جامعة بنها حريصة على تشجيع الطلاب على المشاركة الإيجابية في كافة المسابقات الفعاليات مع طلاب الجامعات المصرية.

من جانبه قال الدكتور جمال عبد العزيز القائم بعمل عميد كلية الهندسة بشبرا، إن تأهل الفريق للمنافسة على المستوى العربي والأفريقي، ليمثل مصر وجامعة بنها في المسابقة العربية والأفريقية، مشيرا إلي أن هذه المسابقة تُعتبر أكبر مسابقة برمجية لطلاب الجامعات على مستوى الدول العربية والأفريقية، وتجمع فرقًا من الجامعات المختلفة التي تتنافس على التأهل إلى المسابقة العالمية، التي تُرعى من قبل العديد من الشركات الكبرى مثل جوجل، ومايكروسوفت، وأمازون، تُعتبر أكبر مسابقة برمجية لطلاب الجامعات على مستوى العالم، مما يعكس أهميتها وسمعتها العالمية.

وأضاف عبد العزيز، أنه تم تكريم فريق كلية الهندسة بشبرا من قبل محافظ الإسكندرية خلال احتفال العيد القومي للإسكندرية الثاني والسبعين، مما يعزز الفخر بالجهود الكبيرة والمهارات العالية التي يمتلكها طلاب الكلية.

يذكر أن المسابقة قد عقدت هذا العام تحت إشراف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصندوق دعم المبتكرين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأن الفريق الحاصل علي الميدالية البرونزية هو:



Team name: A5r mra wallahi

اعضاء الفريق:

- محمود محمد عطية

- محمود محمد حوارة

- محمود عصام محمود

مدرب الفريق: محمد عبد الغني.