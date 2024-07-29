اليوم السابع
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نقيب البنوك تستعرض إنجازات مصر بماليزيا وتدعو المستثمرين لزيارة القاهرة

الإثنين، 29 يوليو 2024 01:58 م
نقيب البنوك تستعرض إنجازات مصر بماليزيا وتدعو المستثمرين لزيارة القاهرة جانب من اللقاء
كتبت آية دعبس

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عقدت النقابة العامة للعاملين بالبنوك بماليزيا اجتماعا مع وفد من النقابة العامة للبنوك فى مصر برئاسة الدكتورة سولاف درويش رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان المصري.

وبدأت الجلسة الأولى من الاجتماع بتفعيل سبل التعاون بين النقابتين، حيث أن هذه هى المرة الأولى للقاء، وشملت الزيارة، لقاءات مع قيادات هيئة التأمينات الاجتماعية، ووزارة العمل فى ماليزيا.

وأعرب الجانب الماليزى عن رغبته فى زيارة مصر والاستفادة من الخبرات المصرية فى المجال النقابى، وبدورها رحبت النائبة سولاف درويش بذلك، ودعت المستثمرين فى ماليزيا للاستثمار فى مصر.

وأشارت إلى أن مناخ الاستثمار فى مصر "ممتاز"، وقدمت للجانب الماليزى نبذة عن الجمهورية الجديدة وما تشهده من تنمية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما تحدثت عن تمكين المرأة فى كافة المجالات السياسية والبرلمانية والاقتصادية والاجتماعية والنقابية.







نقابة العاملين بالبنوك

ماليزيا

سولاف درويش

الجمهورية الجديدة



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