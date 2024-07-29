مراقبة الأغذية تكثف حملاتها بالمرور على 176 منشأة بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أكد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية أن إدارة مراقبة الأغذية قامت خلال الأسبوع الماضي تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغني، وكيل المديرية للطب الوقائي، والدكتورة لبنى عابد، مدير إدارة الأغذية بشن حملات تفتيشية على 176 منشأة تبين أن 53 منها دون ترخيص، وتستوجب الغلق الفوري؛ لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وأضاف "مكين" أن الحملات تمكنت من تحرير 164 محضراً، وسحب 81 عينة؛ للفحص بالمعامل المركزية؛ لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 749 كجم من أغذية متنوعة، و 300 لترا من عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتغير في الخواص الطبيعية.

وأكد وكيل الوزارة على استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين، والحفاظ على الصحة العامة.