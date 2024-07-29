محافظ سوهاج ونائبه يتفقدان مركز شباب دار السلام.. صور

سوهاج- محمود مقبول

تفقد اللواء دكتورعبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج اليوم خلال جولته التفقدية اليوم لمركز ومدينة دار السلام، جنوب شرقى محافظة سوهاج، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادى نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام مركز شباب دار السلام.

كان فى استقبال المحافظ ونائبه، والسكرتير العام الدكتور محمد فريد شوقى وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة، وبدات الجولة بتفقد فريق الكشافة وتم تقديم الترحيب للمحافظ والمرافقين له، وتم تقديم عرض لفريق الجودو بالمركز وعرض لفريق الكارتيه وأكاديمية كرة القدم بالمركز.

واستكمال اللواء دكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج صالة الأنشطة الرياضية بالمركز من تنس طاولة بلياردو وتفقد وَرشة عمل عن خطر الشائعات وحروب الجيل الرابع وكيفية التصدى لها وتفقد أيضا ملتقى التوظيف المقام بالتعاون مع مديرية القوى العاملة شمل الملتقى عدة شركات.

واختتم المحافظ الزيارة وتحدث عن الدور التنويرى لمراكز الشباب والدور المجتمعى لها فى مختلف المجالات وليس الرياضة فقط والعديد من الأنشطة المنفذة بها والعمل على تكثيف الأنشطة والبرامج داخل المراكز واستمع لآراء رواد المركز وأهلى دار السلام.

المحافظ بملعب مركز الشباب



المحافظ مع المواطنين



فريق الكاراتية بالمركز



محافظ سوهاج بمركز شباب دار السلام



محافظ سوهاج مع القائمين على المركز



محافظ سوهاج ونائبه بالمركز



محافظ سوهاج يستمع للشرح