محافظ الغربية يتابع ملف التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

أكد اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، على متابعته اليومية لملف التصالح فى مخالفات البناء، والوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز فى هذا الملف، داخل المراكز التكنولوجية التابعة لكل مركز من مراكز المحافظة، إلى جانب تقييم أداء موظفى كل مركز تكنولوجى ومدى رضا المواطنين عن كل إجراء من شأنه أن يسهل عملية التصالح بما يحقق الصالح العام، لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

جاء ذلك خلال جولته المسائية المفاجئة، لمتابعة ملف التصالح فى مخالفات البناء داخل المراكز التكنولوجية بحى أول وثان ومركز ومدينة المحلة.

يأتى ذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة سير منظومة العمل وكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، بملف التصالح فى مخالفات البناء، وتفعيل الإجراءات التى اتخذتها الدولة للتيسير على المواطنين فى واحد من الملفات التى توليها القيادة السياسية اهتماما كبيرا تسهيلا على الراغبين فى التصالح وإنهاء معاناتهم، بحضور المحاسب أحمد المغاورى رئيس حى ثان المحلة، وأحمد حسين رئيس حى أول المحلة، ومحمد حنتوش رئيس مركز ومدينة المحلة.

وخلال جولته داخل المراكز التكنولوجية شدد المحافظ، على تبسيط الإجراءات على المواطنين وتوفير كافة سبل الراحة لذوى الهمم، وكبار السن. بما يحقق الصالح العام.

وعقب ذلك عقد المحافظ اجتماعاً مع رؤساء حى اول وثان ومركز ومدينة المحلة لمناقشة سبل تحسين الخدمات ورفع كفاءة العمل الإداري، كما تم خلال الاجتماع استعراض المشكلات الحالية ووضع خطط تطوير الأداء بما يحقق رضا المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

كما تابع المحافظ مستجدات الموقف التنفيذى لطلبات التصالح، وإجمالى الطلبات المقدمة والتى تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة وردود الجهات المعنية عليها، بجانب بحث تذليل بعض المعوقات التى تواجه العمل بملف التصالح، مشيرا إلى ضرورة تضافر كافة الجهود للعمل على تذليل العقبات وتسريع العمل والانتهاء من فحص الطلبات وذلك لتحقيق اعلى معدلات انجاز تيسيرا على المواطنين.

واستمع محافظ الغربية خلال جولته لطلبات وشكاوى عدد من المواطنين، موجها بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء أسباب الشكوى بالتنسيق مع الجهات المعنية والعرض عليه، مؤكدا لهم أن المحافظة تعمل جاهده على عودة المحلة الكبرى قلعة الصناعة المصرية إلى سابق عهدها وتلبية مطالب أهالى قلعة الصناعة المصرية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأكد حرصه واستمراره فى التواصل الدائم والمباشر مع جميع مواطنى المحافظة للتعرف على احتياجاتهم ومناقشة مطالبهم وتوفير الحلول المناسبة لها وفقًا للوائح والقوانين المتبعة.