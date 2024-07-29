محافظة الدقهلية تستعيد حق الشعب وتنفذ 114 قرار إزالة تعديات.. صور

الدقهلية شريف الديب

حققت محافظة الدقهلية، نتائج كبيرة وملموسة فى ملف إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، خلال الفترة الحالية، بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة وقف تلك التعديات وإعادة الأرض الزراعية لطبيعتها وزراعتها مرة أخرى، لتتحسن المحاصيل الزراعية والوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتى من المنتجات.

وكشف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة عن الجهود التى حققتها المحافظة منذ بدء أعمال الموجة 23 لإزالة التعديات على املاك الدولة والأراضى الزراعية، خلال الفترة الحالية، والنجاحات التى تحققت فى التصدى لحالات التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وإزالتها بشكل فورى.

وأوضح اللواء مرزوق بأن إجمالى ما تم تنفيذه منذ بداية المرحلة الاولى من الموجة 23 (114) قرار إزالة تعدى على أملاك الدولة والأرض الزراعية الخاصة. منهم ( 109 ) قرار إزالة تعدى بالبناء على أملاك الدولة بمساحة (6235) متر مربع و(2) قرار إزالة تعدى بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة 2 قيراط 7 أسهم، وعدد ( 3 ) تعديات على الارض الزراعية الخاصة بمساحة 620 مترا مربعا.



وأكد محافظ الدقهلية على استمرار تكثيف عمليات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية خلال الموجة 23 من إزالة التعديات، خاصة خلال أيام العطلات والإجازات الرسمية للدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقاً بين المحافظة وكافة الأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن، وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية، بكل حسم وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة، والتصدى لأى شكل من أشكال التعديات.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن المحافظة تعمل بكافة أجهزتها المعنية وبكل حزم لحالات التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف البناء المخالف وفرض هيبة القانون والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف استنزاف الرقعة الزراعية والحفاظ عليها، مؤكداً أن متابعة رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، المستمرة لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظة وقوات إنفاذ القانون لافتا أن المحافطة تتابع تنفيذ الجدول الزمنى الذى أعده كل مركز لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضى والأجهزة المعنية مع المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدى على الأراضى المستردة مرة أخرى، مشيراً إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع يومياً بالتنسيق مع غرف عمليات بالمراكز موقف التنفيذ لقرارات الإزالة، وتقوم بتذليل أى صعاب أو معوقات تعترض عمليات التنفيذ، حتى يتثنى تقديم تقارير بصورة دورية، حول النتائج التى يتم تحقيقها فى هذا الشأن.

يذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل، حيث يجرى تنفيذ المرحلة الأولى فى الفترة من 6 حتى 26 يوليو الجاري، تليها المرحلة الثانية فى من 3 إلى 23 أغسطس، وتختتم بالمرحلة الثالثة فى الفترة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر 2024.



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