مجمع البحوث الإسلامية ينعى الشيخ عبد الحميد الأطرش

كتب لؤى على

نعي مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الشيخ عبد الحميد الأطرش الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع ورئيس لجنة الفتوى بالجامع الأزهر سابقًا، والذى وافته المنية اليوم.

وتقدم المجمع بخالص العزاء لأسرة الراحل بصفة خاصة، وأسرة الوعظ بصفة عامة، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يجعل ما قدمه في خدمة الدعوة فى ميزان حسناته.

من ناحية أخرى يعقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف يومى الأربعاء والخميس المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية لعدد من إدارات المجمع؛ حيث تستهدف هذه المقابلات اختيار المتقدمين بناء على مجموعة من المعايير والسمات الشخصية لهم، مع توافر الشروط المطلوبة لشغل كل إدارة.