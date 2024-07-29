مجلس الأمن يعقد مشاورات مغلقة اليوم حول تطورات ملف السودان

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يعقد مجلس الأمن اليوم الاثنين، (توقيت نيويورك) مشاورات مغلقة حول تطورات ملف السودان، بناءً على طلب المملكة المتحدة حاملة الملف.

وذكر بيان صادر عن المجلس أن المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة، ومديرة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للتمويل والشراكات ليزا دوجتين، يقدمان الإحاطة حول ملف السودان.

وفي غضون ذلك، يصوت المجلس غداً الثلاثاء، بحسب بيان مجلس الأمن الذي يكشف النقاب عن أجندة عمل الأسبوع - على مشروع قرار يمدد تدابير الجزاءات المفروضة على جمهورية إفريقيا الوسطى، ويجدد ولاية فريق الخبراء الذي يساعد لجنة الجزاءات المفروضة على جمهورية إفريقيا الوسطى.

ويشهد مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة السفير فاسيلي نيبينزيا بعد غد الأربعاء، جلسة اختتام رئاسة بلاده لمجلس الأمن عن شهر يوليو الجاري، فيما تتولى سيراليون رئاسة مجلس الأمن الشهرية والدورية الخميس المقبل.

ولفت مجلس الأمن إلى مناقشته المسائل المتصلة بالصومال الأسبوع الجاري وتفويض بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال حتى 12 أغسطس، واستعراض مهام بعثة المتابعة الموفدة إلى الصومال.

ويعقد مجلس الأمن جلسة بشأن مشروع قرار صاغته فرنسا وسيراليون، وهما المشاركان في إعداد مشروع القرار المتعلق بجمهورية الكونغو الديمقراطية، حول الدعم المقدم من الأمم المتحدة إلى بعثة الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي العاملة في شرق الكونغو الديمقراطية منذ ديسمبر 2023.

وعلى مستوى الهيئات الفرعية بمجلس الأمن، من المقرر أن يعقد الفريق العامل المعني بالأطفال والصراع المسلح مشاورات غير رسمية اليوم الاثنين للتفاوض بشأن استنتاجاته بشأن تقرير الأمين العام عن الأطفال والصراع المسلح في العراق.