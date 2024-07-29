طقس معتدل وأجواء منعشة على شواطئ مطروح والحرارة 32°.. فيديو

مطروح - حسن مشالى

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثاً مباشراً، اليوم الإثنين، للطقس المعتدل والأجواء المنعشة على شواطئ مطروح، ورصد الأجواء الصافية، وإقبال المواطنين على شواطئ منطقة كورنيش مدينة مطروح، وسجلت درجات الحرارة العظمى 31 درجة والصغرى 25 مئوية، مع نشاط لتيارات الهواء البارد على الشواطئ، التي تعمل على تخفيف الإحساس الحرارة، وسجلت نسبة الرطوبة في الجو بين 65 %.

وتتواصل حالة الاضطراب وعدم استقرار حالة البحر المفتوح، واستمرار ارتفاع الأمواج مع تراجع حدتها في شواطئ البحر المفتوح، التي تم إغلاقها لليوم الرابع على التوالي، مع إقبال المواطنين بأعداد كبيرة للسباحة في الشواطئ الآمنة الواقعة على خليج مرسى مطروح وبحيرة الفيروز.

وتتميز الأجواء على الشواطئ، بنشاط تيارات الهواء البارد القادمة من ناحية البحر، التي تعمل على تخفيف الإحساس بالحرارة أكثر من الدرجات الحقيقية، وتلطيف الأجواء، في حين تشهد المناطق البعيدة عن البحر طقساً معتدلاَ، ويزداد فيها الإحساس بالحرارة أكثر المناطق الشاطئية، خاصة عند التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وعند زيادة نسبة الرطوبة في الجو.

ويساعد الطقس المعتدل على خروج أعداد كبيرة من المواطنين، إلى الشواطئ ومنطقة الكورنيش، ليلاً ونهاراً، لقضاء أوقات ممتعة، في ظل الطبيعة الخلابة وأجواء المصيف، وشهدت الأيام الماضية تزايد توافد المصطافين، من مختلف المحافظات.

وكانت أجهزة محافظة مطروح، قد أغلقت يوم الجمعة الماضي، الشواطئ الواقعة على البحر المفتوح، بسبب حالة اضطراب البحر، ووجود نوة بحرية وارتفاع الأمواج، مع شدة تيارات السحب المائية، كما تم إغلاق الطرق المؤدية إليها، مع السماح بالسباحة في الشواطئ الآمنة الواقعة على خليج مرسى مطروح.

وناشدت محافظة مطروح، رواد الشواطئ والمصطافين، بالالتزام بتعليمات مسؤولى الشواطئ، مع استمرار إغلاق طريق كورنيش الأبيض الجديد، والتحذير من السباحة بشواطئ الأُبَيض، وأم الرَخَم، وعجيبة، وكذلك مزار كليوباترا، مع الابقاء على فتح الشواطئ الآمنة والاستمتاع بالشواطئ القريبة وداخل المدينة الواقعة على الخليج، مثل شاطئ مطروح العام، الهنا، والليدو والعوام والبوسيت، وروميل والفيروز والنخيل وعلم الروم ومينا حشيش والغرام .

يأتي ذلك مع استمرار فتح الشواطئ الواقعة على الخلجان والبحيرات، مع تكثيف أعمال الرقابة على الشواطئ ورفع حالة الاستعداد بها، في إطار توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

يذكر أن شواطئ محافظة مطروح، تستقبل حوالي 7 ملايين من المصطافين والسياح سنويا، خلال موسم الصيف السياحي، وتتميز شواطئ مطروح، بالخصوصية والتنوع والطبيعة البكر والرمال البيضاء ونقاء المياه، وتشهد جميع الشواطئ، خلال موسم الصيف السياحي، إقبالا كبيرا من المصطافين، وتقصد الأسر التي لديها أطفال الشواطئ الواقعة على الخلجان، لتناسبها الأطفال والكبار الذين لا يجيدون السباحة، حيث تتميز بالأعماق المتدرجة وهدوء الامواج.