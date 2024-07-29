صيدلة القاهرة تكرم الدكتور الخشت تقديرًا لجهوده ودعمه المستمر للكلية..فيديو

كتب ـ محمد صبحى

ترأس الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماع مجلس كلية الصيدلة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، وذلك في إطار حرص رئيس الجامعة على حضور مجالس الكليات ومتابعة أعمالها عن قرب والحوار الدائم مع قيادات الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس.

وخلال الاجتماع، تم تكريم الدكتور محمد الخشت وتسليمه درع الكلية تقديرًا لجهوده وإنجازاته ودعمه المستمر للكلية وأساتذتها مما أدى إلى تطور ترتيب الكلية في مختلف التصنيفات العالمية.





وفي مستهل كلمته، قال الدكتور محمد الخشت، إن كلية الصيدلة من الكليات المتميزة بالجامعة ولها طابع خاص، وكل من تولي عمادتها أصبح بعد ذلك في أماكن قيادية مختلفة داخل الجامعة وخارجها، مؤكدًا تقديره لكلية الصيدلة ومتابعته المستمرة لها منذ سنوات وقبل توليه رئاسة جامعة القاهرة.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الجامعة حققت تقدمًا كبيرًا في التصنيفات الدولية المرموقة، واستطاعت أن تتقدم أكثر من 240 مركزًا، وأصبح ترتيبها في تصنيف ليدن الهولندي 260 عالميًا، وفي تصنيف QS الإنجليزي 350 عالميًا، بالإضافة إلى دخول الكثير من التخصصات ضمن أفضل 100 مركز داخل تصنيف US NEWS الأمريكي، ووجود 3 تخصصات ضمن أفضل 50 جامعة عالمية، مشيرًا إلى اختراق الجامعة لأول مرة حاجز أفضل 15 جامعة على مستوى العالم في تخصصي الصيدلة والسموم بترتيب 12 عالميًا، كما جاء ترتيب البوليمر في المركز 44 عالميًا وترتيب تخصص الرياضيات 33 عالميًا من بين 30 ألف جامعة، كما أصبح تخصص إدارة المكتبات والمعلومات في المرتبة 38 عالميًا، وأصبحت الجامعة ضمن أفضل 1% جامعة عالميًا.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة يدرس بها نحو 270 ألف طالب وطالبة، وتمتلك قطاعًا ضخمًا يضم 25 مستشفى يتوافد عليها المرضى من جميع أنحاء الجمهورية، ويقدم خدمات طبية متميزة، كما تمتلك 167 مركزًا بحثيًا، و27 كلية، وتتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة.

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى الإجراءات التي اتبعتها جامعة القاهرة للعمل على زيادة مواردها الخاصة والتي كان من بينها استحداث البرامج الدراسية الجديدة، والعمل على تحسين السمعة الأكاديمية للجامعة على المستوى العالمي والذي أدى إلى زيادة عدد الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعة وأصبح عددهم الآن 25 ألف طالب وافد، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى التي تقدمها الجامعة، مؤكدًا أن الجامعة أنفقت من مواردها الذاتية على مشروعاتها الكبرى مثل تطوير قصر العيني بتكلفة بلغت 2.5 مليار جنيه، وإنشاء جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر بنسبة إنفاق ذاتي بلغت 90%، وإنشاء أكبر مجمع طبي للأطفال بأرض جامعة القاهرة الدولية يضم 6 مباني بنسبة إنفاق ذاتي بلغت 90%.

وقدم رئيس جامعة القاهرة، شرحًا تفصيليًا لأعضاء مجلس كلية الصيدلة حول الجامعة الدولية كأول جامعة برامج على مستوى العالم وأول جامعة دولية لجامعة حكومية في مصر تقوم على برامج دولية مشتركة ومزدوجة بالإضافة إلى برامج معتمدة وتدخل في صميم الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، ويحصل الطالب الدارس بها على شهادة مزدوجة من جامعة القاهرة والجامعة طرف الشراكة.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة غادة عبد الباري عميد كلية الصيدلة، بجهود الدكتور محمد الخشت التي أدت إلى تقدم ترتيب جامعة القاهرة داخل مختلف التصنيفات الدولية وتفوقها على العديد من الجامعات التي تمتلك ميزانيات دول، موجهة الشكر للدكتور محمد الخشت على دعمه الدائم وتوجيهه المستمر لكلية الصيدلة والذي أدى إلى تقدم ترتيبها عالميًا، وحصولها على الاعتماد المحلي لتخطو الآن خطوات جادة في طريقها للحصول على الاعتماد الدولي.

ومن جانبها، قالت الدكتورة عزة أغا عميدة كلية الصيدلة سابقًا، إن الدكتور محمد الخشت قائد كبير وله الفضل في إحداث طفرة كُبرى لمركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة منذ أن كان مديرًا للمركز، مؤكدة أن الدكتور محمد الخشت أصبح رئيسًا لجامعة القاهرة العريقة عن جدارة واستحقاق، وأن دعمه الدائم والمستمر للكلية أدى إلى تطور ترتيبها داخل التصنيفات الدولية، لافتة إلى أن أساتذة كلية الصيدلة قاموا بالتدريس في العديد من الدول مثل العراق والسودان وليبيا، والكثير من دول الخليج.

وأوضح الدكتور عبد الرحيم مراد أستاذ الصيدلة الإكلينيكية، أن جامعة القاهرة متقدمة على مستوى الشرق الأوسط، وتتمتع بسمعه أكاديمية متميزة، وأن أساتذة الكلية يقومون بالتدريس في العديد من الجامعات بالخارج وقاموا بتأسيس كليات الصيدلة في العديد من الدول.