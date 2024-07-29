شباب الدقهلية يفوز بالمركز الثالث فى ختام دورى كرة القدم خماسى فتيات ببورسعيد

الدقهلية - سارة الباز

أعلنت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية عن فوز فريقها خلال اللقاء الختامي المجمع لكرة القدم النسائية تحت شعار "ألف بنت .. ألف حلم" بمشاركة 500 فتاة من مختلف أنحاء مصر.

شاركت الإدارة العامة للرياضة بالدقهلية، في دوري ختام كرة القدم الخماسي للفتيات التابع لمركز تدريب الفتيات بمركز التنمية الشبابية بإستاد المنصورة الرياضي على ملاعب المدينة الشبابية ببورسعيد.

هذا وقد فاز فريق الدقهلية بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية، وجائزة مالية قدرها 3000 جنيها، وتمت المشاركة ضمن فعاليات مبادرة "صيف شبابنا" تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وقد تمت فعاليات ختام دوري كرة القدم الخماسي للفتيات بالمدينة الشبابية ببورسعيد لإجمالي 27 محافظة بعدد 500 مشارك في ألعاب كرة القدم، وحضر اللقاء الختامي مجموعة من قيادات، وممثلي وزارة الشباب والرياضة على رأسهم الدكتور عمرو الحداد، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة.

جدير بالذكر أن تدريبات مركز تدريب الفتيات بمركز التنمية الشبابية بإستاد المنصورة الرياضي تتم بقيادة الكابتن أحمد فتحي، مدرب الفريق، والكابتن محمد عبد الحميد، مدرب مساعد، وبحضور الدكتورة إيمان جاد متابع المشروع بالمديرية.

تتواصل جهود وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ مراكز تدريب خماسي كرة القدم النسائية تحت شعار "ألف بنت .. ألف حلم" في 27 محافظة مستهدفة ما يزيد عن 2000 فتاة، وتهدف هذه المراكز إلى تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة بين الفتيات، ودمجهن في المجتمع، وتوسيع قاعدة الممارسة وتعزيز مستوى اللياقة البدنية بين الفتيات؛ مما يسهم في بناء جيل صحي، ونشط، وذلك في إطار المبادرات، التي تهدف؛ لتمكين المرأة، والفتيات الصغار بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

تمت مشاركة مركز تدريب الفتيات بالدقهلية في الدورة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور عمرو الحداد، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، والدكتورة غادة جمال الدين، مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، والدكتور أيمن ربيع، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور محمد رمضان، مدير الإدارة العامة للرياضة، والكابتن محمد القناوي، مدير إدارة تنفيذ المشروعات، والكابتن أسعد هيب، مدير إدارة البرامج بالإدارة العامة للبرامج، والدكتورة إيمان جاد، متابع مشروع مركز تدريب الفتيات بالمديرية.